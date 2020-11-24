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【施政報告2020】商會指港府抗疫:斬腳趾避沙蟲 內地做得更出色!  盼施政報告做好防疫、協助創業 

業界頭條 18:06 2020/11/24

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特首林鄭月娥將於 11 月 25 日發表任內第四份施政報告，香港青年創業家總商會主席謝海發冀政府落實進取、徹底的防疫方案，為商界確立理想營商環境，同時提供更佳的創業支援，讓港人渡過難關。

謝海發坦言香港疫情反反覆覆，必須實施徹底性的防疫政策方能「斷尾」，說：「當確診數字上升便關閉酒吧、卡拉OK，數字回落就重開，斬腳趾避沙蟲。做九成留一成是沒意思的。防疫方面大可以參考內地做法，以澳門為例，過關後便有專車送入酒店隔離，整個過程都嚴謹受控，香港的家居隔離漏洞太大了。作為商人，我們要的不是長期救助，而是好的營商環境。」

政府應豁免電費按金鼓勵創業？新開業酒樓：望再推保就業救市【施政報告2020】政府應豁免電費按金鼓勵創業？新開業酒樓：望再推保就業救市

香港青年創業家總商會主席謝海發。

謝海發又指失業率高企，市場上未必有足夠職位空缺，創業會是未來的另一出路，盼政府落實創業支援政策：例如創業資金補助；公營機構提供適切支援；水、電、租金等按金政策上有所援助。

另外，在申請各項基金方面，謝海發希望政府能優化相關流程，說：「傳統上申請基金都會是做完一個項目後政府才批錢，又或者要項目先經過完整審批，政府才給錢實行。近年來在相關程序上確有一定改善，例如能預支 2、3成的項目金額之類。這類型的基金其實仍有進一步優化空間，例如推出有連帶關係的補貼政策，『D-Biz』是一個好例子，申請者能夠連帶幫助到 IT 、廣告公司，可惜最終計劃雷聲大雨點少。『百分百擔保』到現在還有很多銀行配合不到政策，不少中小企拖了三、四個月還未有錢到手，希望政府新的政策能夠吸取教訓，言出必行。」

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

最後，他指出政府一直都鼓勵香港青年到大灣區創業，惟政策上要有更多著墨外，政府亦要和內地有更緊密溝通，說：「雖然內地有創業基地，香港也有政策支援，但真的過到內地時，對方未必會就香港政策提供足夠配套。內地是想和我們合作的，但政府如果可以和他們溝通得更好更緊密，港人創業會更輕鬆。」

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撰文 : 陳文政

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