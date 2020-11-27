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【香港又點？】疫情防控見成效 Agoda：台灣本地旅遊復甦最快

業界頭條 09:46 2020/11/27

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新冠肺炎疫情打亂不少旅客的外遊計劃，反而令本地遊成為新常態。住宿預訂平台 Agoda 執行長 John Brown 表示，目前全世界以亞洲地區，特別是台灣、泰國及越南的本地旅遊復甦最強勁，表現甚至比去年好。

John Brown 指出，那些新冠肺炎疫情防控較好的地方，國內旅遊表現比較突出，因此亞洲地區在市場中處於領先位置，當中以台灣、泰國以及越南等地尤其突出，如果僅從國內旅遊市場來看，這些地方的表現甚至比去年還要好。

Bill Gates：5 成商務旅遊消失 員工或永遠毋須回辦公室見下頁

旅遊氣泡・免隔離難救航空業？調查：逾8成飛行常客不願恢復旅行習慣見下頁

Brown 表示，目前他所談的只限於國內旅遊市場，但整個業界都等待跨國旅遊盡快恢復，如香港和新加坡之間的「旅遊氣泡」，即使此氣泡已推遲實行，但相信措施很快就會恢復，而且其他地方會跟著效法。

新冠肺炎疫情不僅重創旅遊業，同時影響航空業。航班運輸量嚴重萎縮，國際航空運輸協會預計，今年全球航空公司的經濟損失將達到 840 億美元，預計今年收入為 4,190 億美元，僅為去年的一半。

日航推地面飛機餐自救 見習空姐駐場送餐見下頁

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Photo：pexels、Rutger van der Maar

撰文 : 廖淑瑩

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