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【施政報告2020】設中港免稅商店街・助港商外地設生產線　中小企商會：望特首領業界過渡「後疫情時代」

商管策略 17:30 2020/11/24

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香港特區行政長官林鄭月娥即將公布任內第 4 份《施政報告》，有中小企商會向特首去信建議規劃，可為「後疫情時代」作最合適打算。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示：「本會於 9 月 22 日向特首提交《施政報告 2021 建議》，列出 12 項建議計劃，包括：繼續推行防疫抗疫基金，集中資助受影響行業，並希望政府可以繼續推行第 3、4 期「保就業」資助計劃，跟香港中小企共渡時艱。」他又說，不希望政府直接派錢，而是扶助真正受新冠肺炎影響行業，如旅遊、餐飲和零售，以及供應食品衍生行業。

【施政報告2020】政府應豁免電費按金鼓勵創業？新開業酒樓：望再推保就業救市​​​​​​見下頁】​

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁

此外，以港府名義協助港商在外地設立生產線。劉達邦解釋：「對於廠商來說，外地額外關稅、地租、人工及福利，以國內為例生產成本高昂，現階段港廠商未能跟其他區域競爭，港商在東盟地區設立生產線較弱，故期望政府能以官方名義帶頭，協助港商在外地設立生產線。另外，近期「BUD 專項基金」推出『東盟計劃』資助項目，可幫助港廠商在國內設立生產線，期望將資助額提高。」

劉達邦建議可參考「中英街」概念，設立中港免稅商店街，刺激外來消費：「期望能提供公共空間給予香港與內地兩地人流出入，讓國內旅客可購買必需品，此舉可紓緩上水、元朗及尖沙咀市面擠迫情況，在港府管核下進行商業活動，藥房和零售店做到生意又不影響當地居民生活。」

保就業計劃月底完結 餐廳東主：無工資補貼垂死掙扎等關閉見下頁】 

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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