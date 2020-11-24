【限聚令收緊】第4波疫情爆發 消息指政府將關閉酒吧、卡拉OK及夜總會 不排除強制安裝安心出行程式

本地確診個案近日有急升趨勢，消息指今日新增 83 宗確診個案。行政長官林鄭月娥今早指，將會收緊限聚令等社交距離措施，將關閉部份室內處所。政府將關閉酒吧、卡拉OK 及夜總會。另外，當局亦會限制宴會枱數最多為 10 枱，每枱最多坐 4 人，以上各項措施將會在本周四 (11月26日) 凌晨起生效，為期 7 日。

▲ 消息指，政府將關閉酒吧、卡拉OK 及夜總會

最新防疫措施：

(1) 所有酒吧、酒館、夜店、夜總會、浴室、派對房間關閉;

(2) 餐飲處所宴會人數上限為 40 人，不能多於 10 枱、每枱最多坐 4 人，包括酒店及會所;

(3) 所有餐飲處所、各類處所禁止現場表演; 餐飲處所入座人數不可多於處所座位的一半; 婚宴敬酒時必須戴上口罩及不可飲食;

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除了收緊限聚令等社交距離措施，林鄭月娥表示，配合《安心出行》程式，當局會要求餐廳等指定處所，裝設二維碼，讓使用者掃描作記錄。另外，當局亦會加強檢測服務，包括將派發樣本樽服務擴展至郵局及港鐵站。早前創新局局長薛永恒亦表示，如有需要，不排除要求市民安裝《安心出行》。

因應香港疫情急速惡化，商務及經濟發展局長邱騰華早前表示，與新加坡政府商討後，決定將旅遊氣泡計劃順延兩周，到 12 月初就啟航日期再作公布。

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