【施政報告2020】美甲店疫情生意難做　望政府加推保就業・帶頭跟商場商討減租

香港特首林鄭月娥預告任內第 4 份《施政報告》額外增加 200 項新措施。修甲店列入必須停業的處所，生意不僅大受打擊，租戶又面對龐大租金壓力，故期望《施政報告》能有扶助措施，以及由政府出面跟私營商場商討租金寬減問題。

國際註冊美甲師協會會長蔡德華表示：「新冠肺炎第 4 波疫情殺到，商場人流大受影響，美甲業一般在商場和地鋪開店，租戶難以應付大型商場租金；加上美甲師底薪低、只靠佣金幫補生計，期望《施政報告》集中及私營商場業主商討租金問題。」

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▲ 國際註冊美甲師協會會長蔡德華

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蔡德華續指：「現時約 2 成小型美甲店『危在旦夕』，隨時倒閉。因此，保就業計劃支援十分重要，大型美甲店現已安排美甲師放無薪假，相信 12 月至明年 1 月會美甲業出現失業潮，期望『保就業』計劃能推出第３、４ 成期。」

林鄭月娥今早出席行政會議前會見傳媒時表示：「在過去 3 份《施政報告》中 700 項新措施 9 成半已完成，餘下 5% 會加緊時間做好。」

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Photo：Pexels；Lisa Nail、Nail Jolly FB Page