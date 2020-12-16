近日本港接連錄得多宗確診個案，有專家指第 4 波新冠肺炎疫情已經爆發。有原本已延期的展覽活動更因疫情惡化宣佈再次延期，有些則索性取消。即睇各個展覽的舉行情況：

（1）工展會2020

香港中華廠商聯合會決定，原定在今年 12 月 12 日至明年 1 月 4 日舉行的「第55屆工展會」延期。廠商會將按早前協議，向展商退回 8 成參展費，而所有贊助費、廣告費、保證金、租用貨倉費用及其他費用，也將悉數退回。雖然實體工展會未能如期舉行，但廠商會即將推出「網上工展會」，詳情將於稍後公布。

（2）香港冬季購物節及冬日美食節

因政府收緊防疫措施，主辦方決定將展覽延期，待疫情緩和後，將適時公佈最新之展覽日期及具體相關安排。持有展會入場券之人士可保留贈券於新日期使用。

▲ 冬季購物節將於12月24日至12月27日在香港會展覽舉行

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（3）一田百貨

一田購物優惠日將於 11 月 25 日至 12 月 1 日舉行，而全線超市優惠更延長至 12 月 8 日。

（4）香港電腦通訊節

原定於今年 8 月在香港會議展覽中心舉行的香港電腦通訊節，延至明年 1 月 21 日至 24 日在同一場地舉行。但主辦方指，由於疫情反彈，決定將原定明年舉行的電腦節取消，大會將會向所有全數付款參與「香港電腦通訊節 2020」的參展商安排退款。至於「香港電腦通訊節 2021」將暫定於 2021 年 8 月 20 至 23 日在會展舉行。

（5）動漫電玩節

至於在明年 1 月1日至 1 月 4 於灣仔會展舉行的動漫電玩節，主辦單位決定停辦。詳請按此。

（6）教育及職業博覽

原訂於今年 7 月 16 至 19 日舉行的教育及職業博覽，將延期至 2021 年 1 月 28 至 2 月 1 日舉行。

（7）美食博覽

原訂於今年 8 月 13 至 17 日舉行的美食博覽，將延期至 2021 年 1 月 28 至 2 月 1 日舉行。

（8）香港玩具展

原訂於明年 1 月 11 至 14 日舉行的香港玩具展，將延期至明年 4 月 27 至 30 日舉行。

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（9）香港嬰兒用品展

原訂於明年 1 月 11 至 14 日舉行的香港嬰兒用品展，將延期至明年 4 月 27 至 30 日舉行。

（10）香港書展

貿發局宣布，將原定於 7 月舉行的香港書展及香港運動消閒博覽，延至今年年底舉行。但本港第 4 波新冠肺炎疫情爆發，貿發局與香港書展協辦機構的代表進行商討後，決定將書展順延至明年 7 月舉行。

▲ 貿發局決定將書展順延至明年7月舉行

（11）赤柱廣場聖誕海濱市集

因應新冠肺炎疫情發展，今年赤柱廣場聖誕海濱市集取消；周末市集則如期在 12 月 12 日至 13 日、12 月 19 日至 20 日、12 月 26 日至 27 日舉行，場內售賣一系列聖誕手作產品和禮物。

（12）Art Basel（巴塞爾藝術展）

原訂今年 3 月在香港舉行的Art Basel，因疫情關係，率先取消香港實體展會，改為網上展銷。香港參展商可獲退還 75% 費用，餘下 25% 則轉移至明年的參展費用。

（13）ToySoul 亞洲玩具展

原訂於 12 月 13 日在九龍灣展貿中心舉行的 TOYSOUL 2020 亞洲玩具展，因應政府收緊防疫措施，主辦方宣佈要再次暫停。他們正與九展及各方面商討可配合的最新安排，有最新消息將盡快公佈。

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Photo：香港工展會、冬季購物節、一田百貨