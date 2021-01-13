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【疫市直擊】花市取消・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）

業界頭條 08:21 2021/01/13

分享：

本港第 4 波新冠肺炎疫情仍未有緩和跡象。有原本已延期的展覽活動更因疫情惡化宣佈再次延期，有些則索性取消。即睇各個展覽的舉行情況：

（1）2021本地漁農美食嘉年華

嘉年華由 1 月 8 日至 2 月 7 日，於網上舉行，展銷多種本地漁農產品。會場售賣的本地蔬菜會即日摘取，並即日送到市民手中，確保新鮮。

按此參與「2021本地漁農美食嘉年華」

（2）工展會2020

香港中華廠商聯合會決定，原定在今年 12 月 12 日至明年 1 月 4 日舉行的「第55屆工展會」延期。廠商會將按早前協議，向展商退回 8 成參展費，而所有贊助費、廣告費、保證金、租用貨倉費用及其他費用，也將悉數退回。雖然實體工展會未能如期舉行，但廠商會即將推出「網上工展會」，詳情將於稍後公布。

（3）香港冬季購物節及冬日美食節

因政府收緊防疫措施，主辦方決定將展覽延期，待疫情緩和後，將適時公佈最新之展覽日期及具體相關安排。持有展會入場券之人士可保留贈券於新日期使用。

冬季購物節將於12月24日至12月27日在香港會展覽舉行

第四波疫情殺到! 澳洲牛奶公司率先宣布暫時停業見下頁

（4）教育及職業博覽

原訂於 2021 年 1 月 28 至 31 日舉行的教育及職業博覽，將延期至 2021 年 7 月 15 至 18 日於灣仔會展舉行。

（5）美食博覽、美與健生活博覽、家電．家品．博覽

原訂於 2021 年 1 月 28 至 2 月 1 日舉行的美食博覽，將延期至 2021 年 8 月 12 至 16 日舉行。

（6）香港玩具展、香港嬰兒用品展

原訂於 2021 年 4 月 27 至 30 日舉行的香港玩具展，將延期至2021 年 7 月 26 至 29 日舉行。

限聚令無阻市民消費？灣景國際：自助餐爆滿看好聖誕市道見下頁

疫情期間不少展覽宣佈延期，但也有部分大型展覽被迫取消：

（1）香港電腦通訊節

原定於今年 8 月在香港會議展覽中心舉行的香港電腦通訊節，延至明年 1 月 21 日至 24 日在同一場地舉行。但主辦方指，由於疫情反彈，決定將原定明年舉行的電腦節取消，大會將會向所有全數付款參與「香港電腦通訊節 2020」的參展商安排退款。至於「香港電腦通訊節 2021」將暫定於 2021 年 8 月 20 至 23 日在會展舉行。

（2）動漫電玩節

至於在明年 1 月1日至 1 月 4 於灣仔會展舉行的動漫電玩節，主辦單位決定停辦。詳請按此

（3）香港書展

貿發局宣布，將原定於 7 月舉行的香港書展及香港運動消閒博覽，延至今年年底舉行。但本港第 4 波新冠肺炎疫情爆發，貿發局與香港書展協辦機構的代表進行商討後，決定將書展順延至明年 7 月舉行。

貿發局決定將書展順延至明年7月舉行

（4）赤柱廣場聖誕海濱市集

因應新冠肺炎疫情發展，今年赤柱廣場聖誕海濱市集取消；周末市集則如期在 12 月 12 日至 13 日、12 月 19 日至 20 日、12 月 26 日至 27 日舉行，場內售賣一系列聖誕手作產品和禮物。

（5）Art Basel（巴塞爾藝術展）

原訂今年 3 月在香港舉行的Art Basel，因疫情關係，率先取消香港實體展會，改為網上展銷。香港參展商可獲退還 75% 費用，餘下 25% 則轉移至明年的參展費用。

（6）ToySoul 亞洲玩具展

原訂於 12 月 13 日在九龍灣展貿中心舉行的 TOYSOUL 2020 亞洲玩具展，因應政府收緊防疫措施，主辦方宣佈要再次暫停。他們正與九展及各方面商討可配合的最新安排，有最新消息將盡快公佈。

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Photo：香港工展會、冬季購物節、本地漁農美食嘉年華

撰文 : 廖淑瑩

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