近日本港接連錄得多宗確診個案，有專家指第 4 波新冠肺炎疫情已經爆發。有原本已延期的展覽活動更因疫情惡化宣佈再次延期，有些則索性取消。即睇各個展覽的舉行情況：

（1）工展會2020

第 55 屆工展會將於 12 月 12 日至 1 月 4 日在銅鑼灣維多利亞公園舉行，網上工展會亦同時開張。香港中華廠商聯合會行政總裁楊立門早前指，除非新冠肺炎疫情突然轉差，否則工展會將鐵定於 12 月 12 日開幕。屆時場內將不設任何試飲及試食，入場人士亦必須戴上口罩。

（2）JMA香港國際珠寶節

香港珠寶製造業廠商會表示，經嚴謹討論和考慮，決定如期於本周四至周日（26至29日）在灣仔會議展覽中心舉行「JMA香港國際珠寶節」，場內有約 280 個參展商，主辦方已制定各項防疫措施，如入場人士需填宗寫健康申報表。

（3）香港冬季購物節及冬日美食節

第 18 屆香港冬季購物節及冬日美食節將於 12 月 24 日至 12 月 27 日在香港會議展覽中心舉行。場內設有 9 大展區，今年更特設「消毒抗疫專區」。主辦單位表示將留意未來兩周疫情，作全面審視。

▲ 冬季購物節將於12月24日至12月27日在香港會展覽舉行

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（4）一田百貨

一田購物優惠日將於 11 月 25 日至 12 月 1 日舉行，而全線超市優惠更延長至 12 月 8 日。

（5）香港電腦通訊節

原定於今年 8 月在香港會議展覽中心舉行的香港電腦通訊節，延至明年 1 月 21 日至 24 日在同一場地舉行，展覽最後 1 日更延長開放時間至晚上 7 時。主辦方表示，如新冠肺炎疫情再度爆發而要取消展覽，會向參展商退回 9 成租金，餘下 1 成租金連同大會贈送的 1 成租金，可用於明年暑假舉行的電腦通訊節攤位租金。

（6）動漫電玩節

至於在明年 1 月1日至 1 月 4 於灣仔會展舉行的動漫電玩節，主辦單位表將會留意未來兩周本地疫情發展，並審視各方面狀況，再檢視展覽安排。

（7）教育及職業博覽

原訂於今年 7 月 16 至 19 日舉行的教育及職業博覽，將延期至 2021 年 1 月 28 至 2 月 1 日舉行。

（8）美食博覽

原訂於今年 8 月 13 至 17 日舉行的美食博覽，將延期至 2021 年 1 月 28 至 2 月 1 日舉行。

（9）香港玩具展

原訂於明年 1 月 11 至 14 日舉行的香港玩具展，將延期至明年 4 月 27 至 30 日舉行。

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（10）香港嬰兒用品展

原訂於明年 1 月 11 至 14 日舉行的香港嬰兒用品展，將延期至明年 4 月 27 至 30 日舉行。

（11）香港書展

貿發局宣布，將原定於 7 月舉行的香港書展及香港運動消閒博覽，延至今年年底舉行。但本港第 4 波新冠肺炎疫情爆發，貿發局與香港書展協辦機構的代表進行商討後，決定將書展順延至明年 7 月舉行。

▲ 貿發局決定將書展順延至明年7月舉行

（12）赤柱廣場聖誕海濱市集

因應新冠肺炎疫情發展，今年赤柱廣場聖誕海濱市集取消；周末市集則如期在 12 月 12 日至 13 日、12 月 19 日至 20 日、12 月 26 日至 27 日舉行，場內售賣一系列聖誕手作產品和禮物。

（13）Art Basel（巴塞爾藝術展）

原訂今年3月在香港舉行的Art Basel，因疫情關係，率先取消香港實體展會，改為網上展銷。香港參展商可獲退還 75% 費用，餘下 25% 則轉移至明年的參展費用。

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Photo：香港工展會、冬季購物節、一田百貨