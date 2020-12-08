  • 19°C
香港時間 : 20201209日 (三) 02:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開・動漫電玩節停辦　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）

業界頭條 09:39 2020/12/08

分享：

近日本港接連錄得多宗確診個案，有專家指第 4 波新冠肺炎疫情已經爆發。有原本已延期的展覽活動更因疫情惡化宣佈再次延期，有些則索性取消。即睇各個展覽的舉行情況：

（1）工展會2020

香港中華廠商聯合會決定，原定在今年 12 月 12 日至明年 1 月 4 日舉行的「第55屆工展會」延期。廠商會將按早前協議，向展商退回 8 成參展費，而所有贊助費、廣告費、保證金、租用貨倉費用及其他費用，也將悉數退回。雖然實體工展會未能如期舉行，但廠商會即將推出「網上工展會」，詳情將於稍後公布。

（2）香港冬季購物節及冬日美食節

第 18 屆香港冬季購物節及冬日美食節將於 12 月 24 日至 12 月 27 日在香港會議展覽中心舉行。場內設有 9 大展區，今年更特設「消毒抗疫專區」。主辦單位表示將留意未來兩周疫情，作全面審視。

冬季購物節將於12月24日至12月27日在香港會展覽舉行

第四波疫情殺到! 澳洲牛奶公司率先宣布暫時停業見下頁

（3）一田百貨

一田購物優惠日將於 11 月 25 日至 12 月 1 日舉行，而全線超市優惠更延長至 12 月 8 日。

（4）香港電腦通訊節

原定於今年 8 月在香港會議展覽中心舉行的香港電腦通訊節，延至明年 1 月 21 日至 24 日在同一場地舉行，展覽最後 1 日更延長開放時間至晚上 7 時。主辦方表示，如新冠肺炎疫情再度爆發而要取消展覽，會向參展商退回 9 成租金，餘下 1 成租金連同大會贈送的 1 成租金，可用於明年暑假舉行的電腦通訊節攤位租金。 

（5）動漫電玩節

至於在明年 1 月1日至 1 月 4 於灣仔會展舉行的動漫電玩節，主辦單位決定停辦。詳請按此

（6）教育及職業博覽

原訂於今年 7 月 16 至 19 日舉行的教育及職業博覽，將延期至 2021 年 1 月 28 至 2 月 1 日舉行。

（7）美食博覽

原訂於今年 8 月 13 至 17 日舉行的美食博覽，將延期至 2021 年 1 月 28 至 2 月 1 日舉行。

（8）香港玩具展

原訂於明年 1 月 11 至 14 日舉行的香港玩具展，將延期至明年 4 月 27 至 30 日舉行。

限聚令無阻市民消費？灣景國際：自助餐爆滿看好聖誕市道見下頁

（9）香港嬰兒用品展

原訂於明年 1 月 11 至 14 日舉行的香港嬰兒用品展，將延期至明年 4 月 27 至 30 日舉行。

（10）香港書展

貿發局宣布，將原定於 7 月舉行的香港書展及香港運動消閒博覽，延至今年年底舉行。但本港第 4 波新冠肺炎疫情爆發，貿發局與香港書展協辦機構的代表進行商討後，決定將書展順延至明年 7 月舉行。

貿發局決定將書展順延至明年7月舉行

（11）赤柱廣場聖誕海濱市集

因應新冠肺炎疫情發展，今年赤柱廣場聖誕海濱市集取消；周末市集則如期在 12 月 12 日至 13 日、12 月 19 日至 20 日、12 月 26 日至 27 日舉行，場內售賣一系列聖誕手作產品和禮物。

（12）Art Basel（巴塞爾藝術展）

原訂今年 3 月在香港舉行的Art Basel，因疫情關係，率先取消香港實體展會，改為網上展銷。香港參展商可獲退還 75% 費用，餘下 25% 則轉移至明年的參展費用。

（13）ToySoul 亞洲玩具展

原訂於 12 月 13 日在九龍灣展貿中心舉行的 TOYSOUL 2020 亞洲玩具展，因應政府收緊防疫措施，主辦方宣佈要再次暫停。他們正與九展及各方面商討可配合的最新安排，有最新消息將盡快公佈。

驚安の殿堂 Donki 又開新店  山頂店 12 月開張 勢帶旺山頂商場!見下頁

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：香港工展會、冬季購物節、一田百貨

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市直擊】活動停錦旗獎座需求大減　膠製品公司改賣防疫膠板捱過疫情
2020/11/24
【疫市直擊】活動停錦旗獎座需求大減　膠製品公司改賣防疫膠板捱過疫情
【聖誕節市道】手工蛋糕店推Hamper迎聖誕　店主﹕企業定單減少但整體撐得住
2020/11/28
【聖誕節市道】手工蛋糕店推Hamper迎聖誕　店主﹕企業定單減少但整體撐得住
商業營銷 疫情 限聚令 政府及國際會議 工展會 新冠肺炎疫情 書展 香港 展覽 市集

上一篇文章

【限聚令加辣】政府擬要求食肆晚上6點後禁堂食 健身中心・美容院場所需關閉

下一篇文章

12 月中開店! 驚安之殿堂 DONKI 又開新分店? 今次終輪到新界北區
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開・動漫電玩節停辦　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】書展取消・工展會延期・電腦節1月開・動漫電玩節停辦　 一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣