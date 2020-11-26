【即睇自己有無份】醫護界也不能幸免！10 種新冠肺炎疫情後可能消失的職位類別

新冠肺炎疫情重創全球勞動市場，美國的失業率也由 2 月的 3.5% 飆升到 14.7%。招聘及企業評論網站 Glassdoor 指，許多行業經歷疫情後，復甦速度可能可能長達數年，甚至消失。

Glassdoor 分析其網站過百萬個招聘廣告後，列出 10 個受新冠肺炎疫情影響最深的行業，這些行業職位原本在其網站的空缺數量超過 5,000 個，如今已大幅下跌。職位空缺數量跌幅由最嚴重到較輕依次為：

（1）聽力師

職位類型：醫療

空缺廣告跌幅：70%

（2） 活動策劃

職位類型：業務行政

空缺廣告跌幅：63%

（3）產品推廣員

職位類型：銷售

空缺廣告跌幅：63%

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（4）視光師

職位類型：醫療

空缺廣告跌幅：61%

（5）廚師

職位類型：餐飲服務

空缺廣告跌幅：56%

▲ 廚師的職位跌幅為56%，成為10大疫後有可能消失的行業

（6）執行助理

職位類型：業務行政

空缺廣告跌幅：55%

（7）美容師

職位類型：個人服務

空缺廣告跌幅：53%

（8）看護員

職位類型：個人服務

空缺廣告跌幅：51%

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▲ 造型師的職位跌幅約50%

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（9）造型師

職位類型：個人服務

空缺廣告跌幅：50%

（10）教練

職位類型：個人服務

空缺廣告跌幅：47%

這些高風險的行業，大多是個人服務或行政工作，反映新冠肺炎疫情改變消費者的消費模式，也顯示在家工作（WFH）趨勢下，僱主改變聘用需求。

Glassdoor 首席經濟師 Andrew Chamberlain 指出，隨著企業業績開始復甦便會開始招聘（如：銷售經理）；但當中有些工種在這次衰退後，可能「回不去了」。他指出，聽力師、教練、餐飲業職位會因為消費者習慣改變，即使花上數年也無法回到之前的聘用數目。

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Photo：pexels