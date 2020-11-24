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【附購買詳情】每個不用 $3! 韓國製造 KF94 口罩 全獨立包裝 可門市自取

行內熱話 03:12 2020/11/24

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網店 MCNG Shop 表示，正發售韓國製造 KF94 口罩。
                
【一文看清口罩供應】靚靚型格口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

店方指這款 KF94 口罩不但是韓國製造，而且更獲防疫認證。售價方面，獨立包裝 50 個一盒售 $178，買 3 盒以上售 $148，每片平均售 $2.96。

口罩規格
-3層防靜電過濾結構，阻隔空氣中微塵，微細懸浮物質
-有效濾除空氣中達94%的0.4㎛微細懸浮粒子
-有效隔離灰塵與霧霾
-保護呼吸系統免受污染物及傳染物質侵害
-預防病毒傳播
-3D立體設計，貼面剪裁，舒適配帶
-獨立包裝，方便攜帶
-韓國製造
-每盒50片

售價 : $178/盒
         $148/盒 (3盒以上)

【其他內容】【附購買詳情】半價發售! 台製宏瑋多色彩虹口罩 現貨售$69/50個

韓國製造 KF94 口罩

口罩購買連結<<< (留言訂購)

口罩約2021年1月4日到港

其他內容】  【附發售詳情】只得一次機會! HK-M 射手座星座口罩 Level 3 獨立包裝售 $99/30個

其他內容】  【附購買連結】買一送一+包送貨! 港適•口罩 Level 3 款只售 $37.5/30個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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