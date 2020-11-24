【附購買詳情】每個不用 $3! 韓國製造 KF94 口罩 全獨立包裝 可門市自取

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【低於半價發售】台灣製造康匠匠心口罩 售$59/50個
網店 MCNG Shop 表示，正發售韓國製造 KF94 口罩。
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店方指這款 KF94 口罩不但是韓國製造，而且更獲防疫認證。售價方面，獨立包裝 50 個一盒售 $178，買 3 盒以上售 $148，每片平均售 $2.96。
口罩規格
-3層防靜電過濾結構，阻隔空氣中微塵，微細懸浮物質
-有效濾除空氣中達94%的0.4㎛微細懸浮粒子
-有效隔離灰塵與霧霾
-保護呼吸系統免受污染物及傳染物質侵害
-預防病毒傳播
-3D立體設計，貼面剪裁，舒適配帶
-獨立包裝，方便攜帶
-韓國製造
-每盒50片
售價 : $178/盒
$148/盒 (3盒以上)
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口罩約2021年1月4日到港
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟