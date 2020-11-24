【貼身尺寸】三款全新設計港產 Miffy 口罩 12 月初推出

東興大藥房之前一口氣推出 5 色 Miffy 口罩，但當時只有成人款式，現在剛針對女士和中童推出新設計口罩。



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今次廠方推出 160 x 90mm 和 145 x 90mm 的口罩，採用跟成人版不同的 Miffy 圖案壓印，並提供白、紫和橙色三種顏色，香港製造。

廠方表示，今批新口罩會在 12 月 10 日開賣，1 月初到貨。

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▲ Miffy 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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