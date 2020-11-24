【SME學堂】虛擬活動尋出路　疫情轉化新經營模式（下）

Google 方面，旗下的 Area 120 計劃（即員工的創新加速器）在 9 月中重新推出 Fundo 平台，整合 Google 帳戶註冊，藉《Google Pay》、信用卡等的付款方式訂購門票，讓商戶容易開辦網上活動，客戶亦能方便地參加。Fundo 並非設計給上百人的網上會議，而是強調互動性較強的小型聚會。

該平台的意念早在新冠肺炎疫情發生前已有，早於 2018 年開始籌備，並由 Google 旗下的創新加速器 Aera 120 培育。原意給 YouTuber、直播主持在平台上舉辦收費活動，與粉絲網上直接接觸。在疫情下順勢以 Google 名義再推出。該平台給商戶以一站式完成，從宣傳、售票、核對帳目等都在平台上進行，省去不必要時間成本。而 Google 會收取活動門票收入的 20% 作為佣金。

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在新冠肺炎疫情下急速冒起的 Zoom 在 10 月中舉辦網上大會 Zoomtopia 2020 時公布，推出虛擬活動平台《OnZoom》，可讓所有 Zoom 用戶發起各類型的綫上活動，例如：瑜伽課、音樂會、演講或者其他即興表演，能以免費、付費或募捐的參加方式進行。

對發起活動的活動主持人而言，無論個人或企業，皆能藉由 OnZoom 這個平台銷售綫上門票，透過電子郵件或社群媒體推廣網上活動，接觸到不在活動所在地、住得很遠的其他民眾，也能透過內建募捐功能收到捐款。用戶則可追蹤活動或品牌帳號，透過 PayPal 或信用卡支付門票費用，藉其專屬介面參與各項活動。

直播旅遊兼網購

同類服務連亞馬遜也加入競爭，近日推出新服務 Amazon Explore，與 Airbnb 的達人體驗相類，提供使用者虛擬旅行、體驗、購物，標榜能在遠端導遊或課程老師的引導之下從課程到地標都可探索。Amazon Explore 提供一對一的虛擬體驗，雖然影像只有單向從嚮導方傳送給使用者，聲音則是雙向傳輸，讓參與者可以跟遠端的嚮導對話、提問、互動、購物，每段體驗的時間從 40 分鐘至 90 分鐘不等。

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體驗過程中還搭配有即時購物功能，由亞馬遜提供物流服務，直接以 Amazon 帳戶內儲存款項付款，亞馬遜也會負責把欲購買的商品快遞到。

由於這是一對一的服務，能夠賦予使用者更「身臨其境」的感覺，與觀看旅遊頻道或 YouTube 上的節目不同。已經上綫的旅遊體驗包括 16 個國家，如在阿根廷的品酒課、京都的南禪寺之旅、布拉格的舊城區之旅、參觀秘魯的一座 500 年歷史古豪宅、跟澳洲的專家學習製作絞染絲巾等。

這意味着各平台所辦的體驗服務定位仍有不同。Airbnb 綫上達人體驗主打小團體虛擬旅遊和小班制虛擬課程，並且藉 Zoom 的視訊會議技術舉行。OnZoom 提供小組網上表演的虛擬活動。Google 的 Fundo 目標給開辦課程的導師設小班教學。Facebook 的平台表明給小商戶做網上收費活動。Amazon Explore 針對網上旅遊，並設實時購物功能。

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總結：

模式仍在探索階段

新冠肺炎疫情無疑打擊各行業，初期的突如其來停罷，令商界手足無措。經過逾半年的適應期，即使各國再面對另一輪新疫情高峰，也早已尋找各類型虛擬方式代替。以演藝界為例，演唱會是過去的龐大市場，但就算改用收費網上直播，仍難以回復消費水平。

至於網上活動體驗，更是臨時轉型的方法，目前也僅是維持基本收入。期望各界在新冠肺炎疫情更嚴峻時能在網上找到出路，撐過全球疫情，之後亦發展出可持續的、混合網上和現實的雙軌模式發展。

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