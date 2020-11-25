政府應豁免電費按金鼓勵創業？新開業酒樓：望再推保就業救市

特首林鄭月娥已發表任內第四份施政報告。但有中式酒樓希望政府再推保就業計劃，並推出豁免電費按金等措施，鼓勵業界創業以減低失業率。

今年 8 月於土瓜灣開業的中式酒樓「囍宴」，公司行政總監葉欣盈期望，新一份施政報告能加強支援中小企措施，如：補貼員工薪酬、租金等等，以紓解中小企的財政壓力，減低結業危機。她坦言，新冠肺炎疫情第四波爆發後營業額斷崖式急跌，晚市只餘 2 成生意，說：「酒樓最大支出永遠都是薪酬和租金，如果這兩方面能夠幫我們，對減低經營壓力幫助很大。」

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▲ 酒樓一個月要花十多萬電費。

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市道差，租金下調，不少人磨刀霍霍準備創業，葉欣盈希望政府能夠推動創業相關的利民政策。她說：「在九龍新界區開食肆的最大問題便是要向中電支付非常高昂的按金。酒樓電費通常要 10 多萬元，按金要大約 40 至 60 萬元，完租約結束經營才能拿回按金。對於租戶來說極不自由又不划算，要知道酒樓簽租約多數要簽 6 至 8 年，這筆按金又完全沒有利息，這筆錢完全可用於改善經營環境的。相對下煤氣公司在疫情下就做得好得多，按金正常，甚至主動幫我們免費全店消毒。」

葉欣盈指，食肆創業花費不菲，除了人工租金外，還要支付保險費、水電煤，政府若可以在電費、煤氣上作出一定資助或者豁免已能幫助不少中小企。

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