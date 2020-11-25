  • 23°C
香港時間 : 20201125日 (三) 23:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政府應豁免電費按金鼓勵創業？新開業酒樓：望再推保就業救市

業界頭條 11:21 2020/11/25

分享：

特首林鄭月娥已發表任內第四份施政報告。但有中式酒樓希望政府再推保就業計劃，並推出豁免電費按金等措施，鼓勵業界創業以減低失業率。

今年 8 月於土瓜灣開業的中式酒樓「囍宴」，公司行政總監葉欣盈期望，新一份施政報告能加強支援中小企措施，如：補貼員工薪酬、租金等等，以紓解中小企的財政壓力，減低結業危機。她坦言，新冠肺炎疫情第四波爆發後營業額斷崖式急跌，晚市只餘 2 成生意，說：「酒樓最大支出永遠都是薪酬和租金，如果這兩方面能夠幫我們，對減低經營壓力幫助很大。」

限聚令無阻市民消費？灣景國際：自助餐爆滿看好聖誕市道見下頁

酒樓一個月要花十多萬電費。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

市道差，租金下調，不少人磨刀霍霍準備創業，葉欣盈希望政府能夠推動創業相關的利民政策。她說：「在九龍新界區開食肆的最大問題便是要向中電支付非常高昂的按金。酒樓電費通常要 10 多萬元，按金要大約 40 至 60 萬元，完租約結束經營才能拿回按金。對於租戶來說極不自由又不划算，要知道酒樓簽租約多數要簽 6 至 8 年，這筆按金又完全沒有利息，這筆錢完全可用於改善經營環境的。相對下煤氣公司在疫情下就做得好得多，按金正常，甚至主動幫我們免費全店消毒。」

葉欣盈指，食肆創業花費不菲，除了人工租金外，還要支付保險費、水電煤，政府若可以在電費、煤氣上作出一定資助或者豁免已能幫助不少中小企。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【疫市直擊】刪茶點時間・縮班人數・取消聖誕活動　疫情反彈學前教育中心靠「老本」支撐
2020/11/23
【疫市直擊】刪茶點時間・縮班人數・取消聖誕活動　疫情反彈學前教育中心靠「老本」支撐
【良心僱主】第四波疫情殺到! 澳洲牛奶公司率先宣布暫時停業
2020/11/22
【良心僱主】第四波疫情殺到! 澳洲牛奶公司率先宣布暫時停業
商業營銷 失業 創業 疫情 貸款融資 施政報告 餐飲 酒樓 保就業 林鄭月娥

上一篇文章

【施政報告2020】施政報告推200項新措施支援　一文看清惠及中小企措施

下一篇文章

【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣