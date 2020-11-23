非所有確診者獲＄5000 政府公佈哪些人士可享特別津貼 中小企老闆打工仔注意!

▲ 勞工及福利局局長羅致光就開記招，交代 $5,000 津貼派發詳情

有指政府會向患有新冠肺炎患者發放 $5,000 津貼，被坊間質疑是「染疫有賞」鼓勵中「肺炎」。今日（23 日）勞工及福利局局長羅致光就開記招，交代 $5,000 津貼派發詳情，指計劃對象只限確診入院期間收人減少而又面對經濟困難的人士，當中包括「手停口停」的自僱人士，又或是不享有有薪病假的基層僱員，合資格的例如有的士司機、日薪制或打散工的人士。他們可以向醫院醫務社工提出申請，毋須接受資產審查，但須聲明因為留院而收入減少，津貼會由社會福利署處理及發放。而確診患者可追逆至 11 月 22 日。

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假如是享有有薪醫療病假的員工，則不符合資格發放津貼。羅致光表示，津貼主要目的是向社會傳達及早識別、隔離及治療的重要性，令患者毋須擔心確診會影響生計。羅致光指，津貼不設年齡限制，即使確診者年紀較大，若仍有參與勞動市場，亦有資格申領津貼，但若並非參與勞動市場，就不符合資格。對於 $5000 津貼如何計算，羅致光指法定最低工資 $37.5 加飯鐘錢，乘以每日 9 小時和 14 日，得出接近 $5000 津貼的結論。津貼將於本周五（27 日）起接受申請。

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