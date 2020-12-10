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【疫市營商】手機配件零售難賺錢　代理商專攻iPhone・加強網銷抗疫市

商管策略 19:39 2020/12/10

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當中擺放手機殼位置佔商店4分之一

蘋果智能手機 iPhone 12 早前出爐，對於配件商自然是好消息，尤其每年 10 月打後是旺季。可惜，不過今年遇上新冠肺炎疫情，百業蕭條，手機配件銷情能否保持？有手機配件公司指，單售手機周邊配件難生存，數年間一改策略，加入各類代理產品開拓新商機，加上發展網購業務拍片宣傳產品抗疫市。

數碼周邊產品代理商 Carefree 聯合創辦人 Marcus Yip 表示：「2012 年公司 9 成半以上代理 Apple 產品配件，因其他品牌手機每年推出手機次數頻密，加上市佔率低，故只集中做 Apple 產品周邊。」Apple 手機殼屬於季度產品，據過往經驗新 iPhone 推出 ，10 月至 11 月旺季帶起整個手機周邊配件。

【疫市直擊】刪茶點時間・縮班人數・取消聖誕活動 疫情反彈學前教育中心靠「老本」支撐見下頁

現時Carefree 門市設行山背囊及其他數碼產品

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

新冠肺炎疫情下新 iPhone 出爐相信有助手機配件銷情。Marcus 坦言，這季 iPhone 手機殼銷量有上升趨勢，但相比以住下跌約 6 成生意。現時 Carefree 門市代理產品多元，包電腦數碼產品及行山用品等等。Marcus 又稱：「門市林林總總產品多元化，對客戶也有好處，不單止購買手機殼，買完便離去。」

Carefree trading co ltd聯合創辦人 Marcus Yip

【香港製造】老牌魚蛋工場自動化 解決人手青黃不接問題兼保出品質素見下頁】 

對於舊手機殼如何處理？Marcus 又指，數年前代理某品牌近 1,000 個手機殼，因近年 iPhone 銷售周期愈來愈短，惟現時貨存量減少，對於清舊款手機殼壓力較數年前低。坊間多人使用舊款手機型號，故舊款手機殼給予折扣優惠，且早兩代手機殼折扣更大。他認為，內部資源調配更有利，後台控制平台從其他門市、甚至網店將資源調配各門市發售。

Marcus 指住年到日本搜羅商品代理

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

Marcus 認為，部分手機品牌沒落，只賣單一品牌手機配件確實難繼續營運。由數碼周邊產品放至電訊商及生活專用品店發售，集中批發業務轉型網上業務，他又稱：「因未必會出力推銷，銷量未能達標，壓貨壓力隨即加大，而退回大量舊手機殼存入貨倉，故寧願投放資源在門市銷售，並於 2018 年開始轉型開設 24 buy 網購站。」

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撰文 : 鍾采餘

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