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【再創新高】今日香港確診 73 宗+70 多宗初步確診 多 7 間舞廳需強制檢測

行內熱話 17:14 2020/11/23

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香港第四波疫情開始，今日確診人數再破新高，達 73 宗，63 宗是本地感染，8 宗源頭不明。當中跳舞群組再多 50 人感染，累計達 132 宗，成為最多人感染的群組。繼早前 14 間舞廳的訪客須強制檢測，今日再多 7 間舞廳需要加入強制檢測名單。相關舞廳員工或曾到過舞廳的人士，需要去指定診所作檢測。

消息指，今日初步確診約70 宗，連同確診的 73 宗，即有超過 140 宗個案。
 
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7 間新增舞廳強制檢測名單

1.美孚君好宴會廳

2.沙田新光宴會廳

3.香港仔勁爆娛樂製作公司

4.長沙灣通利大廈Victor Yan Studio

5.九龍灣啟業道星輝宴會廳

6.尖沙嘴世界舞蹈家演藝總會

7.尖沙嘴誠信大廈笙歌（可能星河）音樂室

(其他 14 間資料按此)

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網上流傳的影片顯示，參加者跳舞時沒有戴口罩

政府專家顧問許樹昌同樣在電台節目中表示，本地確診的新冠肺炎數字在短短數天內已達到每日雙位數的水平，當中源頭不明的個案更分布了在不同地區，反映社區現存在為數不少的傳播鏈，政府應想辦法盡快控制。

他更表示是次爆發的疫情，有不少個案來自跳舞群組，所以認為政府要修例加強規管私人跳舞場所及跳舞學校，將其列入派對房間類別，要求強制關閉。此外，他亦認為現有的社交距離措施應該「加辣」至最高規格，使疫情可以不至於大面積地在社區擴散。

除跳舞群組值得注意外，今日 TVB 亦有一名文員確診，現已在醫院隔離。有跟她有接觸的約 30 名員工已接受檢測，至今約 10 人收到陰性檢測結果。

此外，食物及衛生局表示，政府將會為本地感染確診的市民提供 $5,000 的一次性的津貼的計劃，可能改為不是每名感染確診的人士都派發。

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撰文 : 張文啟

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