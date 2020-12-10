【港產方案】整合離散案例數據・圖表顯示　大數據方案解決法律行業痛點

大數據近年愈加盛行，有科技公司推出「法律洞察與社交聆聽平台」，助法律界用戶在短時間梳理判詞和案例，擴展業務更有效率。

源大數據科技創辦人張榮顯博士（Angus）表示，昔日法律界人士以傳統方法搜索和閱讀案例不但費時失事，亦缺乏數據整合與分析，工作效率未如理想，遂公司推出「LawMiner」解決行業痛點

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▲ 源大數據創辦人張榮顯博士。

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張榮顯解釋：「找案例不難，Ｇoogle 抑或傳統法律平台已瞬間找到資料，但難在將資料整合。我們的 Miner （礦工）平台正是想解決此痛點。礦石不經過挖掘、提煉，含金量再高都毫無價值，我們要做的便是進行高效率資訊整合。」

舉例，若用戶以 LawMiner 搜尋「詐騙」，平台即會搜尋同類案件的法庭判案書，並就個案趨勢、上訴結果、判刑分布，甚至是過去幾年的賠償額等資料製作出圖表；對於大律師，對簿公堂前便可以透過平台了解哪些法官判處上訴得直的次數更多，哪些律師活躍於特定法律範疇。另一方面，律師見客前亦可以透過平台製作圖表向客人分析客觀事實，加強客戶信心，助其拓展業務。

LawMiner 錄有 2,000 萬筆數據，經過源大數據科技人工較正後，可就 800 多項罪名搜尋，最早能找到去 1946 年的判決書。

▲ LawMiner 的洞察功能預設多款互動圖表，自動更新資訊，即時了解業界行情。 另外，用戶亦能因應個人需要自製圖表並展示，有助律師研究個案，及輔助向客戶講解案情。

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LawMiner 在今年年初進行測試，月前開始陸續有大律師團隊付費使用平台。張榮顯解釋：「鎖定關鍵字後，平台甚至會追踪社交媒體、網路新聞，甚至網民熱話，並將適用資訊分門別類，助從業者進行社交聆聽。未來我們會為平台加入知識圖譜以提升搜尋質量。舉例，一名新人律師專攻商業詐騙，如果只採用傳統平台搜尋特定罪行，要成為業內好手要花費極多時間；若採用 LawMiner ，他立即便可知道特定法官的判決取向、對方律師的相關經驗、同類案件的近年趨勢、類似案件的客觀勝率等，可以說是改革整行業。」

▲ LawMiner獨家研發的AI圖譜為用戶找出不同元素之間的關聯，例如輸入「蓄意傷人」，即能連接到相關法例、Top5法官及律師、新聞等等，提供案件入手第一步，尋找隱藏聯繫。

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