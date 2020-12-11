【香港製逞】港產硬派科幻插畫精品　Q版化望打入兒童校園市場

▲ 「香港重機」有各式精品。

本地授權角色（IP）競爭激烈，要脫穎而出便不能放過任何市場。主打硬派畫風的「香港重機」近日推出「Q 版」畫風的故事書，盼打開新市場並培養新一代 fans 讓品牌能長遠發展。

「香港重機」的作品創作於 2018 年，創辦人葉偉青說：「當時有個《March of Robots》網上活動，參加後我在 3 月時以香港做主題，每天畫 1 隻機械人，共畫了 31 隻。其實香港有很濃厚科幻文化土壤，日本著名的《攻殼機動隊》便是以香港做背景，但一直以來都沒香港藝術家用香港來畫科幻素材，便借這個一年一次的比賽來試試做。另一方面，市面上已經看不到上世紀 8、90 年代的垃圾筒、郵筒，我亦想將童年物品重新紀錄，帶來歡樂同時提醒大家珍惜現在。」

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插畫引來極大迴響，2018 年 7 月在書展推出的《香港重機》畫集火速售罄，翌年《香港重機》第二期榮獲 2019 年度「香港出版雙年獎」出版獎（圖文書類別），後來更推出圖文小說、跟其他香港 IP 聯乘合作，風頭一時無兩。

香港重機本打算在今年書展大展拳腳，推出全新畫風的圖文故事，惜受新冠肺炎疫情影響只好將計劃順延。葉偉青表示，香港重機的畫風硬朗，為了適合小朋友，新作品畫風會較為少線條，主力以色塊表達人物，除了構圖作出調整，新作品會在故事裏加入人物，讓故事更具人性。

▲ 新書畫風更適合小朋友。

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葉偉青說：「故事是長久發展品牌的關鍵，相對於畫集，圖畫故事書更易打入中小學的圖書館。故事引起小朋友興趣的話，當他們由細看我們的漫畫、插畫看到大，便能進一步拓展香港本土文化市場，甚至以這些可以能引起港人共鳴的插畫拓展出香港獨特的科幻文化。」

▲ 「香港重機」與便利店合作推出的精品環保袋。

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