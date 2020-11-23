消息指今日新增 73 宗確診個案 專家促強制關閉跳舞學校

本港近日疫情來勢洶洶，最新消息指今日（23 日）有 73 宗確診個案。本港兩名傳染病學專家分別接受電台訪問時表示，近日新冠肺炎疫情形勢令人擔心，估計不出數日，跳舞群組確診患者數目會突破 100 宗，認為政府要加強規管私人跳舞場所及跳舞學校。



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專家預計跳舞群組確診將破百

港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目上表示，估計不出兩日，跳舞群組確診患者數目會突破 100 宗。之所以會跳舞群組的主因離不開港府在萬聖節前大幅度放寬社交距離措施，更相信現時跳舞群組至今已出現第三代傳播，所以令近日確診數字急速上升。

現時，港府規定在月初到過指定 14 間跳舞場所的人士，需於 11 月 24 日前進行強制病毒檢測。不過，何栢良認為有其他宴會廳亦有出現確診個案，所以應要求有懷疑群組爆發地方的人士亦接受強制檢測。同時更建議當局向需強制檢測人士發出居家令，禁止他們在等待檢測結果期間外出或到食肆用餐，否則本港疫情將「沒完沒了」。

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加強規管私人跳舞場所及跳舞學校

政府專家顧問許樹昌同樣在電台節目中表示，本地確診的新冠肺炎數字在短短數天內已達到每日雙位數的水平，當中源頭不明的個案更分布了在不同地區，反映社區現存在為數不少的傳播鏈，政府應想辦法盡快控制。

他更表示是次爆發的疫情，有不少個案來自跳舞群組，所以認為政府要修例加強規管私人跳舞場所及跳舞學校，將其列入派對房間類別，要求強制關閉。此外，他亦認為現有的社交距離措施應該「加辣」至最高規格，使疫情可以不至於大面積地在社區擴散。

除跳舞群組值得注意外，今日 TVB 亦有一名文員確診，現已在醫院隔離。有跟她有接觸的約 30 名員工已接受檢測，至今約 10 人收到陰性檢測結果。

此外，食物及衛生局表示，政府將會為本地感染確診的市民提供 $5,000 的一次性的津貼的計劃，可能改為不是每名感染確診的人士都派發。

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