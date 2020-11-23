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【零售寒冬】疫情打擊又一日本零售店倒閉　大阪SUPER KIDS LAND偶像人物館結業

商管策略 13:20 2020/11/23

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日本家電玩具連鎖零售集團 Joshin・上新電機旗下的「SUPER KIDS LAND偶像人物館」今日（11 月 23 日）正式結業營業，並將於今個星期六（11 月 28 日）跟「SUPER KIDS LAND本店」合併。

 Joshin・上新電機於 10 月 16 日在其 Facebook 專頁發文，位於大阪浪速區日本橋附近的 5 間上新電機店鋪因內部裝修，部分店鋪將關閉及整合，由 10 月 12 日至 11 月 27 日 SUPER KIDS LAND 本店 1 樓因內部裝修暫停營業。

【零售寒冬】LINE 吉祥物再見？ LINE FRIENDS Store 香港分店月底全線結業見下頁

Joshin 上新電機店鋪整合同時清貨特賣

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁

事實上，店鋪整合同時清貨特賣。當中大型模型專門店「SUPER KIDS LAND本店」共 5 層，售賣鐵道模型、塑膠模型玩具、迷你汽車、遙控氣及空氣槍，偶像精品、樂高玩具、益智拼圖等產品。

至於鄰近鋪位「SUPER KIDS LAND偶像人物館」，則主力人氣動漫人物及周邊商品，如機動戰士關商品，及美少女戰士等商品，是喜愛動漫粉絲到大阪必逛地方之一。

機動戰士、鋼彈相關商品是一招牌

【零售寒冬】訪日旅客大減 藥妝店松本清秋葉原店11月底結業【見下頁】 

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo: Joshin上新電機FB專頁

撰文 : 鍾采餘

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