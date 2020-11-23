盾牌超保護 Level 3 彩虹口罩 獨立包裝售$70/50個

▲ 盾牌超保護 Level 3 彩虹口罩

盾牌表示，現在發售最新的超保護 Level 3 彩虹口罩。



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盾牌最新推出的超保護 Super Protection 口罩提供兩個尺寸，分別為 175mm 和 160mm，支援 Level 3 水平，全獨立包裝。前者提供多達 12 種顏色選擇，後者只有紫色一款。

兩款口罩的售價同為 $70/50片，在盾牌專門店和網店發售。



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▲ 盾牌超保護 Level 3 彩虹口罩

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▲ 盾牌超保護 Level 3 彩虹口罩 175mm





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▲ 盾牌超保護 Level 3 彩虹口罩 160mm

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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