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盾牌超保護 Level 3 彩虹口罩 獨立包裝售$70/50個

行內熱話 03:10 2020/11/23

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盾牌超保護 Level 3 彩虹口罩

盾牌表示，現在發售最新的超保護 Level 3 彩虹口罩。
    
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

盾牌最新推出的超保護 Super Protection 口罩提供兩個尺寸，分別為 175mm 和 160mm，支援 Level 3 水平，全獨立包裝。前者提供多達 12 種顏色選擇，後者只有紫色一款。

兩款口罩的售價同為 $70/50片，在盾牌專門店和網店發售。

其他內容】 【附購買詳情】半價發售! 台造宏瑋多色彩虹口罩 現貨售$69/50個

盾牌超保護 Level 3 彩虹口罩

口罩購買連結<<<  

其他內容】 【一盒有 3 色】 Uniprocare Level 3 彩色口罩 現貨售 $30/30個.

盾牌超保護 Level 3 彩虹口罩 175mm



【其他內容】 【附購買連結】BFE/PFE 99%! 日本Sun Million口罩 售 $108/60個

盾牌超保護 Level 3 彩虹口罩 160mm

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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