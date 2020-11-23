【附購買連結】台灣中衛緋紅雪花和星空雪花限量口罩 售$40包起

小店 A S Mart 表示，正開售中衛冬天最注目的緋紅雪花和星空雪花口罩。



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A S Mart 正預售中衛緋紅雪花和星空雪花口罩，售價為 $45包/5個，或 $120/3包。數量有限，售完即止。買家可在店方的大埔廣場舖取，或順豐到付。



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▲ 中衛星空雪花口罩

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(12月底到貨)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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