【附購買詳情】破底價發售! 台灣製宏瑋多色彩虹口罩 減至$29/50個

網店 MCNG Shop 表示，正發售台灣製造宏瑋口罩。



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店方表示，宏瑋口罩全台灣製造。此 50 個裝口罩現只售 $116/4 盒，平均 $29/盒。宏瑋口罩提供 5 種顏色，包括:湖水藍、湖水綠、深紫色、粉紅色、黃色 (每盒一種色)，但注意店方只會隨機發貨，買家無法自選顏色。



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宏緯口罩規格

-歐盟14683 Type II

-BFE>99%

-VFE>99%

-通過台灣第一等級醫療器材許可證

-尺寸：約9.5cm x 17.5cm

-50個一盒

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4 月16 日到港，門市免費自取

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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