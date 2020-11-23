【附購買詳情】半價發售! 台造宏瑋多色彩虹口罩 現貨售$69/50個

網店 MCNG Shop 表示，正發售台灣製造宏瑋口罩。



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店方表示，宏瑋口罩全台灣製造，而且現貨已在香港。此口罩原價 $139/50個，現售 $69，一人只可購買一盒。宏瑋口罩提供 5 種顏色，包括:湖水藍、湖水綠、深紫色、粉紅色、黃色 (每盒一種色)，但注意店方只會隨機發貨，買家無法自選顏色

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宏緯口罩規格

-歐盟14683 Type II

-BFE>99%

-VFE>99%

-通過台灣第一等級醫療器材許可證

-尺寸：約9.5cm x 17.5cm

-50個一盒

口罩購買連結<<< (留言訂購)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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