  • 16°C
香港時間 : 2021120日 (三) 04:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【附購買連結】BFE/PFE 99%! 日本Sun Million口罩 現貨售 $98/60個起

行內熱話 03:21 2021/01/20

分享：

網店一番屋表示，正發售日本 Sun Million 口罩現貨。
  
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

店方指，日本 Sun Million 口罩由日本直接入口，支援 BFE/PFE 99%，有成人(17.5cm) 和女士 (14.5cm ) 尺寸，一盒 60 個，售價如下:

優惠價  $108/盒 (1盒)
超筍價  $98/盒 (3盒起)

    點擊圖片放大
    +3
    +2


其他內容】【附減價詳情】N95 x KF94 超高防! 3DMASK 口罩百佳超市特價發售

Sun Million口罩規格

日本直送貨品，正品正貨️
BFE 99% PFE 99%
有效防止肺炎病菌入侵
高密度三層不織布製造
一盒有60個，非獨立包裝
可過濾 99% 花粉、飛沫細菌、PM2.5、黃砂
耳位採用柔軟物料製造
日本 Sun Million 出品，中國製造
口罩顏色：白色

口罩購買連結<<< (留言訂購)

其他內容】【買 1 送 1】 MEDEIS URBAN / JOYFUL 口罩一齊六色 Lv2 售$79/50個

【其他內容】 【附購買方法】 Medox Pokémon 印花圖案口罩新款登場 Lv3獨立裝售$128盒

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【包兩處運費】華光外科口罩賀年優惠 套裝價 $168/4 盒
2021/01/11
【包兩處運費】華光外科口罩賀年優惠 套裝價 $168/4 盒
【附購買連結】KF94+Level 3! Savewo Kuro 冬天色系口罩 型格曝光
2021/01/10
【附購買連結】KF94+Level 3! Savewo Kuro 冬天色系口罩 型格曝光
Gimans Care x Yeah Yeah Cat 夜貓貓新年版Lv3口罩 獨立包裝售$98/30個 再送利是封
2021/01/08
Gimans Care x Yeah Yeah Cat 夜貓貓新年版Lv3口罩 獨立包裝售$98/30個 再送利是封
網上購物 著數優惠 口罩 日本

上一篇文章

【附優惠詳情】名廠超劈價! Medicom Premier Safe+ Mask 超特價售 $34/50個

下一篇文章

【買 1 送 1】 MEDEIS URBAN / JOYFUL 口罩一齊六色 Lv2 售$79/50個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】花市取消・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】花市取消・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣