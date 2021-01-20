【附購買連結】BFE/PFE 99%! 日本Sun Million口罩 現貨售 $98/60個起

網店一番屋表示，正發售日本 Sun Million 口罩現貨。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

店方指，日本 Sun Million 口罩由日本直接入口，支援 BFE/PFE 99%，有成人(17.5cm) 和女士 (14.5cm ) 尺寸，一盒 60 個，售價如下:

優惠價 $108/盒 (1盒)

超筍價 $98/盒 (3盒起)

▼ 點擊圖片放大 +3 +2



【其他內容】【附減價詳情】N95 x KF94 超高防! 3DMASK 口罩百佳超市特價發售



Sun Million口罩規格



日本直送貨品，正品正貨️

BFE 99% PFE 99%

有效防止肺炎病菌入侵

高密度三層不織布製造

一盒有60個，非獨立包裝

可過濾 99% 花粉、飛沫細菌、PM2.5、黃砂

耳位採用柔軟物料製造

日本 Sun Million 出品，中國製造

口罩顏色：白色

口罩購買連結<<< (留言訂購)

【其他內容】【買 1 送 1】 MEDEIS URBAN / JOYFUL 口罩一齊六色 Lv2 售$79/50個

【其他內容】 【附購買方法】 Medox Pokémon 印花圖案口罩新款登場 Lv3獨立裝售$128盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】