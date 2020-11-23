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【附購買連結】BFE/PFE 99%! 日本Sun Million口罩 售 $108/60個起

行內熱話 02:39 2020/11/23

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網店一番屋表示，正發售日本 Sun Million 口罩。
  
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

店方指，日本 Sun Million 口罩由日本直接入口，支援 BFE/PFE 99%，有成人(17.5cm) 和女士 (14.5cm ) 尺寸，一盒 60 個，售價如下:

優惠價  $128/盒 (1盒)
超筍價  $118/盒 (3盒起)
超筍價  $108/盒 (5盒起)

日本Sun Million口罩

其他內容】【附減價詳情】N95 x KF94 超高防! 3DMASK 口罩百佳超市特價發售
Sun Million口罩規格

日本直送貨品，正品正貨️
BFE 99% PFE 99%
有效防止肺炎病菌入侵
高密度三層不織布製造
一盒有60個，非獨立包裝
可過濾 99% 花粉、飛沫細菌、PM2.5、黃砂
耳位採用柔軟物料製造，戴得耐都唔會耳仔痛
日本 Sun Million 出品，中國製造
口罩顏色：白色

口罩購買連結<<< (留言訂購)

預訂貨品，12月底到貨

其他內容】 【一盒有 3 色】 Uniprocare Level 3 彩色口罩 現貨售 $30/30個

【其他內容】 【附購買連結】日本版Medicom Pro-Lane 專業級口罩 售$89/50個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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