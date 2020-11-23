  • 23°C
香港時間 : 20201123日 (一) 03:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

昨日香港確診初步確診達120 宗 內地港人返港免隔離今日實施! 商戶:或帶旺生意

行內熱話 00:05 2020/11/23

分享：

香港進入第四波疫情，昨日香港確診人數達 68 宗，另有 50 多宗初步確診。
 
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

昨日本港疫情再惡化，確診人數升至 68 宗，創三個月來新高，其中 11 宗為無源頭本地個案。正在爆發的跳舞感染群組再多 46 人感染，累計 80 人中招。另外消息指，昨另有 50 多宗初步確診，連續 2 日確診+初步確診破百，情況令人擔心。

【其他內容】  【一盒有 3 色】 Uniprocare Level 3 彩色口罩 現貨售 $30/30個

網上流傳的影片顯示，雖然場地有提示要戴口罩，但參加者跳舞時沒有戴口罩。

此外，食物及衛生局表示，由於香港疫情急速惡化，政府將會為本地感染確診的市民提供 $5,000 的一次性的津貼，毋須資產審查。發放詳情稍後會由勞工及福利局公布。

網上流傳的影片顯示，參加者跳舞時沒有戴口罩。

【其他內容】【附購買連結】日本版Medicom Pro-Lane 專業級口罩 售$89/50個

今日國內港人回港免隔離

本港確診數字大增，令星港「旅遊氣泡計劃」已延期，但香港居民從廣東省或澳門返港豁免 14 天強制檢疫的措施依然會在今日開始實施。計劃初期設有配額制度，當中深圳灣口岸每日預約名額為 3,000 個，而港珠澳大橋口岸名額為 2,000 個。據了解，至今經回港易計劃網上系統預約本星期回到香港的人數已超 1 萬人。

有上水藥妝店負責人早前表示，回港易計劃會對生意有正面影響。

【其他內容】神預言? 口罩博士 K Kwong 指冬天更易傳染新冠病毒 香港12月中或要封城

回港易計劃本星期回到香港的人數已超 1 萬人。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

出門更安心!? 薛永恒：不排除強制市民下載安心出行程式 專家:商企難全貼上QR碼
2020/11/22
出門更安心!? 薛永恒：不排除強制市民下載安心出行程式 專家:商企難全貼上QR碼
再激升! 今日新增約 71 宗確診 政府為確診者發放 $5,000 津貼
2020/11/22
再激升! 今日新增約 71 宗確診 政府為確診者發放 $5,000 津貼
【良心僱主】第四波疫情殺到! 澳洲牛奶公司率先宣布暫時停業
2020/11/22
【良心僱主】第四波疫情殺到! 澳洲牛奶公司率先宣布暫時停業
張竹君 衞生防護中心 疫情 傳染病 勞工及福利局 香港

上一篇文章

【附購買連結】BFE/PFE 99%! 日本Sun Million口罩 售 $108/60個起

下一篇文章

【附購買詳情】同舟 x 琉球皇Oki 富士山/冬日版貓貓口罩 星期一開賣 售 $45 盒起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣