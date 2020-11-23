昨日香港確診初步確診達120 宗 內地港人返港免隔離今日實施! 商戶:或帶旺生意

香港進入第四波疫情，昨日香港確診人數達 68 宗，另有 50 多宗初步確診。



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昨日本港疫情再惡化，確診人數升至 68 宗，創三個月來新高，其中 11 宗為無源頭本地個案。正在爆發的跳舞感染群組再多 46 人感染，累計 80 人中招。另外消息指，昨另有 50 多宗初步確診，連續 2 日確診+初步確診破百，情況令人擔心。

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▲ 網上流傳的影片顯示，雖然場地有提示要戴口罩，但參加者跳舞時沒有戴口罩。

此外，食物及衛生局表示，由於香港疫情急速惡化，政府將會為本地感染確診的市民提供 $5,000 的一次性的津貼，毋須資產審查。發放詳情稍後會由勞工及福利局公布。

▲ 網上流傳的影片顯示，參加者跳舞時沒有戴口罩。

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今日國內港人回港免隔離

本港確診數字大增，令星港「旅遊氣泡計劃」已延期，但香港居民從廣東省或澳門返港豁免 14 天強制檢疫的措施依然會在今日開始實施。計劃初期設有配額制度，當中深圳灣口岸每日預約名額為 3,000 個，而港珠澳大橋口岸名額為 2,000 個。據了解，至今經回港易計劃網上系統預約本星期回到香港的人數已超 1 萬人。

有上水藥妝店負責人早前表示，回港易計劃會對生意有正面影響。

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▲ 回港易計劃本星期回到香港的人數已超 1 萬人。

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