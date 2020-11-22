創第四波疫情新高! 今日新增 68 宗確診另加 50 多宗初步確診

今日香港確診人數達 68 宗，當中 61 宗為本地個案，另有 50 多宗初步確診。



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本港疫情再惡化， 今日港確診人數達 68 宗，不但創三個月來新高，亦是第四波疫情以來的新高。其中 11 宗本地個案是無源頭。。衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指，正在爆發的跳舞感染群組再多 46 人感染，累計 80 人中招，除了出席跳舞人士，亦包括患者家人及朋友。

消息指，今日另有 50 多宗初步確診，連續 2 日確診+初步確診破百，亦是新高。

當中一個無源頭個案，是有一名 70 歲住在葵涌華員邨華信閣的女患者（5572號 ）。她曾於 17 日到禮頓山社區會堂演唱粵曲，但獻唱時跟同台的表演者皆沒有戴口罩，但觀眾有佩戴口罩。

食物及衛生局表示，由於香港疫情急速惡化，政府將會為本地感染確診的市民提供 $5,000 的一次性的津貼，毋須資產審查。發放詳情稍後會由勞工及福利局公布。

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