【附減價詳情】N95 x KF94 超高防! 3DMASK 口罩百佳超市特價發售

香港口罩廠救世 Savewo 的各款 3DMASK 口罩，由於支援 N95、KF94 和 Level 3 超高防，廠方沒有減價清貨。不過近來此 3DMASK 口罩已在百佳上架，即時已作特價發售。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

早前 Savewo 的部分 3DMASK 口罩已在指定百佳超市上架 (門市詳情可按此瀏覽)，想不到百佳就把 3DMASK 口罩減價發售。今次店方的減幅大約為 9 折，雖然不少多，但在第四波的情況下，購買高防口罩是較佳。3DMASK 更在百佳網店上架，而且發售產品更齊全。

3DMASK 售價資料

1.SAVEWO 立體口罩花色 原價 :$169 特價 $152

2.SAVEWO 立體口罩ＵＬＴＲＡ 原價 :$189 特價 $170

3.SAVEWO 立體喵兒童口罩ｓ２ 原價 :$149 特價 $134

口罩購買地點詳情<<<

【其他內容】 【一盒有 3 色】 Uniprocare Level 3 彩色口罩 現貨售 $30/30個

【其他內容】 【附購買連結】賣一蚊一個口罩! 3E>99% 香港製造惠民 Level 3 口罩 超特價售 $50/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】