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香港確診/初診人數過百宗! 張竹君：跳舞群組現超級傳播者 政府要求曾到14跳舞場人士接受強制檢測

行內熱話 00:02 2020/11/22

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昨日香港確診人數達 43 宗，當中 36 宗為本地個案，又包含 13 宗無源頭。消息指，昨又新增逾 60 宗初步確診個案，合共有超過 100 宗個案，情況令人擔心。
 
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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，確診數字攀升得很快， 反映社區有隱形傳播。而且她相信跳舞群組中有出現超級傳播者，令群組累計感染人數超過 30 人。

因現時跳舞群組有「超級傳播」情況，衞生防護中心強烈呼籲曾於 11 月 1 日或之後到過 14 間跳舞場地的人士，前往指定普通科門診診所，領取收集包以收集深喉唾液樣本作檢測。衞生防護中心亦表示，當局亦會向相關人士實施強制檢測。

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政府已宣布，需收緊社交距離措施，包括 : 在餐飲處所包括酒吧或酒館，及夜店或夜總會內，不得進行現場表演及跳舞活動，派對房間則必須關閉。措施將於 11 月 22 日凌晨起生效，暫至 11 月 26 日止。

Starlight Dance Club跳舞群組已有超級傳播情況!

14 個跳舞場地包括：

1. Starlight Dance Club
2. W SQUARE Chassé
3. Dance Concept
4. More Dance Fame
5. Dance Culture
6. Green Apple International Dance School
7. DanzStage Dance Studio
8. Heavenly Dance
9. Shining Star Dance Studio
10. 香港明星舞蹈藝術學校
11. 新光宴會廳
12. 美德會
13. 百樂會懷舊歌舞
14. 金麗會

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撰文 : 張文啟

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