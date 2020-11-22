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AEON 大優惠!MainettiCare x B.Duck口罩特價售$129盒 更送 B.Duck消毒噴霧/抗菌口罩盒

行內熱話 02:59 2020/11/22

分享：

MainettiCare x B.Duck 口罩於 AEON 康怡店推出限定優惠，AEON 會員購買更可享有95折。

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

由即日起至 11 月 23 日，買家購買 MainettiCare x B.Duck 口罩即有以下優惠。MainettiCare x B.Duck 口罩售價為 $129，一盒有齊四款設計，售 $129/30個，獨立包裝。

1.購買任何 B. Duck 口罩一盒即送無酒精免沖洗B.Duck消毒噴霧或泡沫一支 

2.購買任何 B. Duck口罩滿$250再送抗菌口罩盒一個 

!MainettiCare x B.Duck口罩優惠

優惠詳情:

-只限AEON STYLE康怡 (2/F Mask Corner, 近康蘭居出入口)

-即日起至11月23日

-禮品只限早上10時至下午8時由推廣員派發。數量有限，送完即止。

其他內容】 【一盒有 3 色】 Uniprocare Level 3 彩色口罩 現貨售 $30/30個

!MainettiCare x B.Duck口罩優惠

【其他內容】  【附購買連結】賣一蚊一個口罩! 3E>99% 香港製造惠民 Level 3 口罩 超特價售 $50/50個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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