【附購買詳情】同舟 x 琉球皇Oki 富士山/冬日版貓貓口罩 星期一開賣 售 $45 盒起

香港口罩廠在 FB 指，即將發售新一款的同舟 x 琉球皇Oki 貓貓口罩。



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今次新推出的 Oki 富士山版，口罩圖案設計以日本富士山作主體，配上可愛琉球皇 Oki 貓貓。新口罩會在 11 月 23 日中午 1 時公開發售。

▲ OKI貓貓富士山版口罩

口罩發售詳情

預售時間： 11月23日 中午1點

優先預訂價：

- 冬日版：$45/盒 (15個裝，白底10個＋綠底5個) (原價：$69)

- 富士山版：$89/盒 (30個裝) (原價：$138)

預計出貨期：12月10日陸續出貨

▲ OKI貓貓冬日版口罩

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【 OKI貓貓冬日版口罩預售詳情 】

一盒15個三層掛耳式外科口罩 (全獨立包裝)

兩款冬日版OKI口罩 (白底10個＋綠底5個)

尺寸：

- 成人17.5cm x 9.5cm

- 女士及中童 14.5 x 9.5cm

BFE & PFE & VFE > 99%

香港無塵間口罩工廠生產＋使用固定優質物料原材料＋香港製造

▲ OKI貓貓冬日版口罩

【 OKI貓貓富士山版口罩預售詳情 】

一盒30個三層掛耳式外科口罩 (全獨立包裝)

富士山版OKI口罩

尺寸：

- 成人17.5cm x 9.5cm

- 女士及中童 14.5 x 9.5cm

BFE & PFE & VFE > 99%

香港無塵間口罩工廠生產＋使用固定優質物料原材料＋香港製造

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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