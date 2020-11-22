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【附發售資料】聖誕限量雪花搶攻! 台灣中衛推售緋紅雪花和星空雪花口罩

行內熱話 02:39 2020/11/22

分享：

台灣中衛口罩早前預告將推出雪花口罩，現在廠方正式公布詳情。

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次中衛推出的新款口罩為星空雪花和緋紅雪花，前者為藍色配上雪花設計，後者則是紅色作主調。口罩雪花圖案若隱若現，呈現出時尚感覺。雖然兩款口罩不是新設計，只是復刻版，但由於之前它們被瘋狂炒貴，現時再推出相信可令用戶更易購得。但暫時廠方只會在台灣跟當地網站聯手發售新口罩。

發售詳情:

發售日期:11 月25日早上11時

發售網站: MOMO、PCHOME、YAHOO、博客來、蝦皮

 【其他內容】 【附購買詳情】半價發售! 台灣製造宏瑋多色彩虹口罩 現貨售$69/50個 可自取

中衛緋紅雪花和星空雪花口罩

其他內容】 【一盒有 3 色】 Uniprocare Level 3 彩色口罩 現貨售 $30/30個

中衛緋紅雪花和星空雪花口罩

【其他內容】  【附購買連結】賣一蚊一個口罩! 3E>99% 香港製造惠民 Level 3 口罩 超特價售 $50/50個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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