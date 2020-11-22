【附發售資料】聖誕限量雪花搶攻! 台灣中衛推售緋紅雪花和星空雪花口罩

台灣中衛口罩早前預告將推出雪花口罩，現在廠方正式公布詳情。



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今次中衛推出的新款口罩為星空雪花和緋紅雪花，前者為藍色配上雪花設計，後者則是紅色作主調。口罩雪花圖案若隱若現，呈現出時尚感覺。雖然兩款口罩不是新設計，只是復刻版，但由於之前它們被瘋狂炒貴，現時再推出相信可令用戶更易購得。但暫時廠方只會在台灣跟當地網站聯手發售新口罩。

發售詳情:

發售日期:11 月25日早上11時

發售網站: MOMO、PCHOME、YAHOO、博客來、蝦皮

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▲ 中衛緋紅雪花和星空雪花口罩

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▲ 中衛緋紅雪花和星空雪花口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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