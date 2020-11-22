出門更安心!? 薛永恒：不排除強制市民下載安心出行程式 專家:商企難全貼上QR碼

香港疫情反彈，創新及科技局長薛永恒早前出席電台節目時，被問及會否強制市民下載《安心出行》程式時，他指若疫情嚴重影響市民，應先以防疫抗疫為目標，不排除考慮強制要求市民安裝《安心出行》應用程式。

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薛永恒又指，現時《安心出行》的下載率相當高，而且已有 1.2 萬個場所已張貼相關QR碼供《安心出行》使用。他最後亦呼籲更多市民下載《安心出行》程式，為抗疫出力。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑回應傳媒查詢時，表示強制要求使用程式是困難重重方，現時大部分處所亦沒有相關QR碼，難以完全作追蹤。

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