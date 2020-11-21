今日超過 100 單確診初步確診 張竹君:係第四波疫情 航空旅遊氣泡延後兩星期

今日香港有 43 宗確診，當中 13 宗源頭不明，更有 60 宗初步確診。



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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，確診數字攀升得很快，本地多源頭不明個案，反映社區有隱形傳播。她更表示:「如果要數返就係第四波」。張竹君呼籲，市民在今個周末盡量留在家中，需減少出外活動。

當中 Starlight Dance Club 跳舞群組大增 21 宗相關個案，大部分患者也曾到 Starlight Dance Club，是小型爆發。

因應疫情，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，原定明日推出香港與新加坡「航空旅遊氣泡」延期兩星期推行。邱騰華補充，預計最快 12 月初再宣布「航空旅遊氣泡」新安排。

政府今早宣布，需收緊社交距離措施，包括 : 在餐飲處所包括酒吧或酒館，及夜店或夜總會內，不得進行現場表演及跳舞活動，派對房間則必須關閉。措施將於 11 月 22日凌晨起生效，暫至 11 月26 日止。

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