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【指定門市】一日限定屈臣氏 9 折優惠 買口罩都有得減!

行內熱話 15:00 2020/11/21

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屈臣氏推出 9 折優惠，注意只限 11 月 21 日，易賞錢會員獨享。注意此優惠只適用於指定香港及澳門屈臣氏分店。優惠不適用部分產品，屈臣氏口罩亦可享優惠。                                 
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

屈臣氏口罩都有 9 折

以屈臣氏最新推出的迷彩雙色 Level 3 口罩計，會員價售 $98，再 9 折即 $88.2，十分抵買。

此優惠不適用於購買禮券、超級火熱價產品、星點推廣產品、易賞錢會員感謝賞推廣、初生嬰兒奶粉(1號)、繳付電話費、購買電話卡、所有增值、塑膠購物袋收費、換購產品、積分/電子印花換購產品、所有WATSBAG 精品系列、多啦A夢隨意換樂精品系列、GLAM美髮產品、剪髮及造型服務、美源染髮產品、美妝服務、救心、余仁生、馬百良、同仁堂安宮牛黃丸、全線雪肌蘭、卡士蘭、日本命力、活得易、保肝美、奇路仕、荷爾氏、YAMATOO、H365、白蘭氏產品、片仔廣產品、雅培成人營養產品、啟泰專櫃、註冊營養師服務、註冊中醫服務、德善中醫服務、母嬰健康顧問服務、靈芝蟲草三高保健產品、纖體美肌產品、機能保健健康產品及處方產品 。此優惠不可與其他優惠同時使用。 

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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