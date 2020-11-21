超靚! 初見漸變紫色口罩 Level 3 獨立包裝售$108盒

▲ 初見漸變紫色口罩

一直發售防疫產品的網店初見，首次推出自家品牌的口罩產品。



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今次初見推出的口罩，是由 Grace Mask 代工，香港製造。口罩採用漸變紫色設計，印有初見 logo ，成人尺寸。口罩為 Level 3 水平，透氣度 Delta P 大約達 3，算較透氣。一盒 30 個獨立包裝口罩的售價為 $105，最少購買 2 盒。此外，店方亦提供「買 3 盒，捐一盒」計劃，店方會捐 1 盒給基層家庭 （買家付 3 盒錢，實收 2 盒口罩）。

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▲ 初見漸變紫色口罩

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第一輪發貨日期為12月頭至12月中

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▲ 初見漸變紫色口罩

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▲ 初見漸變紫色口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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