【一盒齊5款】可 DIY 裝飾! Comfy Wear HK 聖誕節口罩 超可愛售$49盒

▲ Comfy Wear HK 聖誕節口罩盒設計

香港口罩廠 Comfy Wear HK 表示，正式發售冬雪聖誕口罩。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

廠方表示，冬雪聖誕成人，小顏，中童，幼童款即日開始接受預售，每盒均有 5 款不同設計的口罩。當中的中幼童版本，更會隨盒附送兩張 DIY 貼紙，讓小朋友 DIY 裝飾口罩。口罩盒更仲可以作為聖誕裝飾盒使用，有雪花形開口位方便抽取口罩。

Comfy Wear 提供 PFE/BFE/VFE ≥ 98% 和 EN14683: 2019 Type IIR 防護水平。

【其他內容】 Gimans 日本熊本熊Level 3口罩 可DIY自製熊本熊口罩套 售$128/30個

▲ Comfy Wear HK 聖誕節成人口罩

口罩售價和尺寸

成人款：175 x 95 mm — $49

小顏款：160 x 85 mm — $49

中童款：140 x 90 mm — $49

幼兒款：120 x 85 mm — $49

口罩購買連結<<<

12月10日起發貨

【其他內容】 【一盒有 3 色】 Uniprocare Level 3 彩色口罩 現貨售 $30/30個

▲ Comfy Wear HK 聖誕節小童口罩

【其他內容】 【附購買連結】賣一蚊一個口罩! 3E>99% 香港製造惠民 Level 3 口罩 超特價售 $50/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】