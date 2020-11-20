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【第四波殺到!】跳舞跳到出晒事! 香港新增 66 宗確診和初步確診

行內熱話 19:06 2020/11/20

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根據衞生防護中心表示，香港昨日錄得 26 宗確診個案，數量是自 8 月 22 日以來最多。21 宗屬本地感染，當中更有 9 單是源頭不明。更令人擔心是，還有 40 宗初步確診個案!
                               
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26 宗確診個案中，Starlight Dance Club 群組再多 9 名確診，7 宗初步確診也曾到過該位，可說是「跳舞小爆發」。

此外有消息指出，跟 Starlight Dance Club 群組有關的建生國際主席吳汪靜宜於上週末曾與 10 名親友到深水灣高爾夫球餐廳用餐。然而，衞生防護中心並沒有在 19 日的記者會公布相關行程，暫時未知共同進餐的人士是否需要接受檢疫。深水灣高爾夫球會則已宣佈，其會所及高爾夫球場會於作消毒處理。 

在 9 單無源頭個案中，分別有家庭主婦、保安、的士司機和紥鐵工人。當中確診家庭主婦曾參加尖沙嘴百樂會懷舊歌舞廳聚會，相關的 100 人需要檢疫。

衞生防護中心主任張竹君表示，現時不明源頭的確診個案佔一定比重，應該是社區早有隱性傳播，並深入於各個階層及地區，暫時難以追蹤跟進。

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撰文 : 張文啟

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