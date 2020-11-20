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神預言? 口罩博士 K Kwong 指冬天更易傳染新冠病毒 香港12月中或要封城

行內熱話 15:20 2020/11/20

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新冠肺炎肆疫全球，不少國家都有疫情反彈跡象，部份更要封城。香港大學化學系博士Dr. K. Kwong（鄺士山博士）在 Facebook 發帖，指出新冠肺炎病毒在冬天更易傳播，他的專家朋友認為，至 12 月中時，中國及香港更有可能需要封城。 
                              
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K Kwong  在其 Facebook 專頁發帖，指自己的專家朋友，之前已預言 11 月歐洲及英國部分國家，因新冠肺炎疫情需要封城，而中國及香港亦有可能面對類似情況，有可能需要在 12 月中左右封城。

他再次解釋，新冠病毒在冬天會較易傳染。其中一個原因是冠狀病毒有一層包膜，在夏天是會軟化，不能保護遺傳物質 RNA，所以夏天相對較難傳染。相反在冬天的時候，包膜可保護病毒的 RNA，意味在低溫下傳染性更高。

另一原因則是冬天濕度較低，飛沫內的水會蒸發得更快，飛沫粒子體積變得更小，意味可漂得更遠。其他可能原因還包括：冬天室内較多人，人均距離短；冬天少些日照可能減弱身體抗疫能力或製造維他命的能力；在冬天較少洗手等，這些因素都有機會更感染新冠肺炎。

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撰文 : 何兆洋

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