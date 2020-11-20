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【雙重保護】Moderna 疫苗 CEO:疫苗非萬能 必須戴口罩＋保持社交距離

行內熱話 16:25 2020/11/20

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據 Moderna 發布的新冠肺炎疫苗早期數據指、當中有效比率達 94.5%，而測試期間沒有出現嚴重副作用，成績令人鼓舞。不過，Moderna CEO Stephane Bancel 於彭博新經濟論壇上表示，疫苗非萬能，戴口罩、保持社交距離等防疫措施的確不可少。 
                              
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Moderna CEO Stephane Bancel 早前在彭博新經濟論壇上表示，新冠肺炎疫苗不是靈丹妙藥，即使沒戴口罩的朋友置身人多擠迫的地方，又或者在食肆用餐，此舉有可能會令自己受到感染，問題只在於何時而已。因此結論是，疫苗確實有望控制疫情，但傳統防疫措施，即戴口罩及保持社交距離，仍為最有效控制病毒傳播的最佳方法。此外，他也提按現時疫苗測試進度來看，希望能在下年夏季推出疫苗，讓市民接種。 

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Moderna新冠肺炎疫苗

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撰文 : 張文啟

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