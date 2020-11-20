【放假去玩】香港迪士尼 15 周年推 Fun 享奇妙夢想 大送 1.5 萬張門票 或探索家度假酒店住宿一晚

香港迪士尼樂園為慶祝開園 15 周年，特別舉辦 Fun 享奇妙夢想全民大抽獎，向香港人送出 1.5 萬張門票，以及 150 份酒店住宿。



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由即日至 30日，合資格香港居民可到活動網站登記參與 Fun 享奇妙夢想全民大抽獎，得獎者可獲樂園一日標準電子門票 1 張或迪士尼探索家度假酒店標準客房住宿 1 晚。得獎名單將會於 12 月 9 日於活動網頁內公布。

▲ 香港迪士尼 15 周年推 Fun 享奇妙夢想

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參加資格：

- 香港居民持有身分證

- 11歲以下參加者需持有香港出世紙及由本地學校發出的學生手冊，或附有相片的有效法律文件

入場或酒店使用日期：



由2020年12月14日 至 2021年3月14日（獎品酒店房間的入住日期不適用於2020年12月19至31日，2021年1月1至2日及2月12至16日）

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