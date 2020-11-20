  • 23°C
香港時間 : 20201122日 (日) 01:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港式情懷! LionRockMask 推雪糕車特別版口罩 Level 3 獨立包裝售 $118/30個

行內熱話 21:28 2020/11/20

分享：

香港口罩廠 LionRockMask (香港口罩獅子山)表示，即將推出港式情懷新口罩。
                              
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

香港口罩獅子山今次新推出的口罩，是雪糕車口罩。此口罩採用雪糕車常見的 pattern 設計，感覺創新獨特。新口罩為 Level 3 水平，全獨立包裝，一盒 30 個售 $118。口罩預售日期為 11月24日（星期二）下午 6 時，預計第一批自取/ 出貨期為 12 月 21 至 28 日。

 【其他內容】 【一包齊三款】MEDEIS 彩霞/日落黃昏漸變色Level 3 口罩 售$89/30個

LionRockMask 雪糕車口罩

口罩購買連結<<<

其他內容】 【一盒有 3 色】 Uniprocare Level 3 彩色口罩 現貨售 $30/30個

【其他內容】 【只賣一次】HK-M 再推靚靚星座印花口罩 竟然先推出雙魚座!

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【附購買連結】一盒齊六款! 3D 聖誕樹口罩盒設計 確保樂聖誕Lv3口罩售$108/盒
2020/11/20
【附購買連結】一盒齊六款! 3D 聖誕樹口罩盒設計 確保樂聖誕Lv3口罩售$108/盒
【一盒齊六色】愛的家V99型格秋冬Level 3口罩售$138/60個
今日
【一盒齊六色】愛的家V99型格秋冬Level 3口罩售$138/60個
【一包齊三款】MEDEIS 彩霞/日落黃昏漸變色Level 3 口罩 售$89/30個
今日
【一包齊三款】MEDEIS 彩霞/日落黃昏漸變色Level 3 口罩 售$89/30個
網上購物 著數優惠 口罩 雪糕

上一篇文章

【超得意!】H-Plus 推櫻桃小丸子口罩 6 款圖案各具特色 香港製造

下一篇文章

【第四波殺到!】跳舞跳到出晒事! 香港新增 66 宗確診和初步確診
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣