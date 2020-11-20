港式情懷! LionRockMask 推雪糕車特別版口罩 Level 3 獨立包裝售 $118/30個

香港口罩廠 LionRockMask (香港口罩獅子山)表示，即將推出港式情懷新口罩。



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香港口罩獅子山今次新推出的口罩，是雪糕車口罩。此口罩採用雪糕車常見的 pattern 設計，感覺創新獨特。新口罩為 Level 3 水平，全獨立包裝，一盒 30 個售 $118。口罩預售日期為 11月24日（星期二）下午 6 時，預計第一批自取/ 出貨期為 12 月 21 至 28 日。

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▲ LionRockMask 雪糕車口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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