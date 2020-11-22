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【疫市直擊】刪茶點時間・縮班人數・消聖誕活動　疫情反彈學前教育中心靠「老本」支撐

商管策略 12:33 2020/11/22

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香港新冠肺炎疫情反彈，新增確診個案回升。有幼兒教育學前班取消茶點時間變陣，以減低幼兒感染對抗疫情，連以往大型聖誕派對和活動取消。

專為 1 至 3 歲小孩舉辦學前班的恩培教育中心，負責人許小姐表示，因應新冠肺炎疫情課室設洗手間定時讓學童勤洗手，又會探熱和酒精消毒，現階段加強一系列防疫措施。她又指：「以往 10 人縮減至 4 至 5 人一班，原本課堂內茶點時間亦刪除。」

【疫市直擊】限聚令無阻市民消費？灣景國際：自助餐爆滿看好聖誕市道見下頁】 

因應疫情由10人縮減至 4 至 5 人一班

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許小姐又說：「一些幼兒親子班過往會陪同子女上課，但因應疫情變化由 2 位家長，改為 1 位家長陪同。事實上，部分家長因疫情選擇延後上課，但人數不算多。」經過疫情觀察得知家長分為兩類，其一，家長看疫情走勢嚴重程度，後決定不讓子女上學前班；其二，家長認為疫情融入日常生活之中，故讓子女繼續上班。

臨近聖誕最大型節日派對該如何部署？許小姐又指，去年聖誕活動會邀請家長一同參與，連同學童完參與約 20 人，不過今年疫情影響選擇取消聖誕活動派對。因此，新冠肺炎疫情對私營教育機構生意的確有影響，現只有配合政府防疫政策。

新冠肺炎疫情高峰期選擇停課，許小姐坦言，中心由 2 月起連續 4 個月停課，一直以資金支持營運，不過政府暫未有措施支援供學前教育中心，期望得到適切援助。

【WFH重臨?】政府提醒部門彈性處理員工上班安排 業界:政府帶頭商企才跟隨​​​​​​【見下頁】​ 

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撰文 : 鍾采餘

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