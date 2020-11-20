【零售寒冬】LINE 吉祥物再見？ LINE FRIENDS Store 香港分店月底全線結業

韓國通訊軟件 LINE 的吉祥物 LINE FRIENDS 角色深入民心，近年開設先後開設多間 LINE FRIENDS 精品實體零售店，但今日（11 月 20 日） LINE FRIENDS 在其 Facebook 專頁發帖，宣布 3 間 LINE FRIENDS Store 直營店將於 11 月尾結業。

LINE FRIENDS Store 3 間分店將在 11 月底結業，希慎廣場分店最後營業日期為 11 月 26 日，上午 11 時至晚上 9 時；觀塘 APM 廣場為 11 月 27 日，上午 11 時至晚上 10 時；東涌東薈城 最後營運時間為 11 月 28 日晚上 8 時 30 分。

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帖文提及LINE FRIENDS為日後將帶來更多元化的品牌體驗，非常感謝粉絲一直對LINE FRIENDS的支持。

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