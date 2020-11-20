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【一包齊三款】MEDEIS 彩霞/日落黃昏漸變色Level 3 口罩 售$89/30個

行內熱話 19:16 2020/11/20

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莎莎香港表示，即時在各門市和網店發售新款 MEDEIS 口罩。
                              
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次發售的新款 MEDEIS 口罩，分別為 MEDEIS Horizon 彩霞口罩和 Sunset 日落黃昏口罩。兩款口罩皆採用漸變色設計，一包有齊三個款用色。前者的三款口罩用色恍惚記錄地平線日出的晨曦之光，後者就是記錄咗日落紅霞的夕陽之美。

MEDEIS 彩霞漸變色Level 3 口罩

 【其他內容】 專家:第 4 波開始! 香港今日增 26 宗確診 初診超過 40 宗! 或需煞停如展覽等大型室內活動

MEDEIS口罩規格

-SGS國際檢測結果BFE. PFE≥99%，VFE≥97%
-ASTM F2100 Level 3
-EN 14683：2019 Type IIR
-6色耳繩配色
-6mm扁耳繩，無束縛感覺
-尺寸: 175mm x 95mm
-30個一盒
-中國製造

售價:$ 89/1盒

口罩購買連結<<<

其他內容】 【一盒有 3 色】 Uniprocare Level 3 彩色口罩 現貨售 $30/30個

MEDEIS 日落黃昏漸變色Level 3 口罩

【其他內容】 【只賣一次】HK-M 再推靚靚星座印花口罩 竟然先推出雙魚座!

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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