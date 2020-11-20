【一包齊三款】MEDEIS 彩霞/日落黃昏漸變色Level 3 口罩 售$89/30個

莎莎香港表示，即時在各門市和網店發售新款 MEDEIS 口罩。



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今次發售的新款 MEDEIS 口罩，分別為 MEDEIS Horizon 彩霞口罩和 Sunset 日落黃昏口罩。兩款口罩皆採用漸變色設計，一包有齊三個款用色。前者的三款口罩用色恍惚記錄地平線日出的晨曦之光，後者就是記錄咗日落紅霞的夕陽之美。

▲ MEDEIS 彩霞漸變色Level 3 口罩

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MEDEIS口罩規格

-SGS國際檢測結果BFE. PFE≥99%，VFE≥97%

-ASTM F2100 Level 3

-EN 14683：2019 Type IIR

-6色耳繩配色

-6mm扁耳繩，無束縛感覺

-尺寸: 175mm x 95mm

-30個一盒

-中國製造



售價:$ 89/1盒

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▲ MEDEIS 日落黃昏漸變色Level 3 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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