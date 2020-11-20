【一盒齊六色】愛的家V99型格秋冬Level 3口罩售$138/60

愛的家表示，正式推出 V99 秋冬六色成人版口罩。



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今次新口罩的口罩採用秋冬色系，感覺十分型格易襯衫。分別提供深紅色、灰色、深啡、淺啡、墨綠和深墨綠，而且一盒已齊這 6 款顏色。口罩為成人尺寸，BFE/PFE 99% 和 Level 3 水平，香港製造。30 片獨立包裝售$88，60 片裝則售 $138。

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▲ 愛的家V99型格秋冬Level 3口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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