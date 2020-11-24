【疫市直擊】活動停錦旗獎座需求大減　膠製品公司改賣防疫膠板捱過疫情

▲ 展覽業需要大量膠製品，李海龍正使用膠水固定裝置。

膠獎座早十年前全盛時期，近兩年已不流行，加上社會開始提倡環保，膠製品店鋪生意難做 — 只要懂轉型其實有救。有膠製品公司轉為食肆餐廳供應防疫措施訂膠圍板及膠口罩盒，「反攻」疫情創商機。

新冠肺炎疫情下膠製品市場需求大，精明廣告製品公司負責人李海龍表示：「餐廳、詢問處及老人院加強防疫裝備，設置膠『圍板』保持社交距離，疫情期間依靠製作防疫製品，如口罩膠盒和膠圍板的等等。」現時陸續有餐廳定單支撐業務發展，渡過難關。

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▲ 精明廣告製品公司負責人李海龍

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李海龍又說，約 9 年前還會製作十多個獎座，近兩年愈來愈少製作，直到今年只有 1 個獎座定單；主要客源為展覽業、廣告公司、化妝品店及街坊熟客。新冠肺炎疫情下多個展覽延期，他透露：「公司接下西九文化區 1 月展覽，當完工後展覽公司通知不用送件，因疫情展覽臨時取消，好在預早落訂沒有影響收入。」

事實上，內地廠商主要大批製作膠製品，隨著內地市場逐漸發展，港膠製品也要穩中求變。李海龍又指，以住定單數量過多公司會委托國內廠代工，不過近年引入雷射切割機代替線鋸，節省人手可減少開支，而公司專接內地運送途中損壞的修復工作。

▲ 以住使用線鋸製作膠製品

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現時街鋪膠製品公司寥寥可數，李海龍感慨說，膠製品圈子不大，大部分膠製品公司已搬上工廈。他續指：「師傅店鋪一直紮根西環，2011 年跟拍檔一起接手，兩人決定不選擇搬上工廈，一手一腳打理店舖生意，靠實力在西環營運至今。」

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