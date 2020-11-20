【疫市直擊】限聚令無阻市民消費？灣景國際：自助餐爆滿看好聖誕市道

香港特區政府早前針對「宅渡假」（Staycation） 將限聚令延伸至酒店房間，房間內不可多於 4 人聚集，相關措施在今日（11 月 20 日） 生效。有酒店表示，一向規定房間入住人數最多為 3 人，因此措施對他們影響不大。至於餐飲方面，酒店 11 月的自助餐經常出現爆滿，而現時已收到少量 12 月的自助餐預訂。

灣景國際向 SME.hket 記者表示，酒店一直有遵守政府防疫限聚令措施，如餐廳每枱只坐 4 人、加設隔板等防疫措施。酒店又指，本身有新人預訂他們的場地進行婚宴，但政府收緊防疫限聚措施後，有新人轉為在酒店餐廳以「包場」形式舉行「自助餐婚宴」，其防疫措施相對沒有婚宴般嚴謹。

政府食肆每枱人數限制收緊至 4 人 酒吧減至2人 酒店每房 4 人 對食肆影響大【見下頁】

▲ 酒店指，政府收緊防疫措施後，有新人轉為在酒店餐廳以「包場」形式舉行「自助餐婚宴」

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至於政府針對酒店 Staycation，限制房間內不可多於 4 人聚集。酒店方面指，他們一向規定房間入住人數最多為 3 人，因此措施對他們未有太大影響。

Staycation 生意受打擊，但對餐飲似乎影響不大。灣景國際表示，新冠肺炎疫情下酒店自助餐受本地客歡迎。目前自助餐餐廳改為逢星期五、六及日開業，但餐廳整個 11 月經常爆滿。至於聖誕檔期，酒店透露現時已收到少量自助餐預訂，預計下星期應該會收到更多預訂，並看好今年聖誕市道。

限聚令收緊仍敢開酒樓？東主：街坊生意加推優惠賺知名度【見下頁】

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Photo﹕灣景國際、Booking.com