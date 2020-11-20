  • 26°C
香港時間 : 20201120日 (五) 19:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市直擊】限聚令無阻市民消費？灣景國際：自助餐爆滿看好聖誕市道

業界頭條 17:46 2020/11/20

分享：

香港特區政府早前針對「宅渡假」（Staycation） 將限聚令延伸至酒店房間，房間內不可多於 4 人聚集，相關措施在今日（11 月 20 日） 生效。有酒店表示，一向規定房間入住人數最多為 3 人，因此措施對他們影響不大。至於餐飲方面，酒店 11 月的自助餐經常出現爆滿，而現時已收到少量 12 月的自助餐預訂。

灣景國際向 SME.hket 記者表示，酒店一直有遵守政府防疫限聚令措施，如餐廳每枱只坐 4 人、加設隔板等防疫措施。酒店又指，本身有新人預訂他們的場地進行婚宴，但政府收緊防疫限聚措施後，有新人轉為在酒店餐廳以「包場」形式舉行「自助餐婚宴」，其防疫措施相對沒有婚宴般嚴謹。

政府食肆每枱人數限制收緊至 4 人 酒吧減至2人 酒店每房 4 人   對食肆影響大見下頁

酒店指，政府收緊防疫措施後，有新人轉為在酒店餐廳以「包場」形式舉行「自助餐婚宴」

預備開 Party 到會服務需求增 餐廳增聘兼職疫市迎聖誕見下頁

至於政府針對酒店 Staycation，限制房間內不可多於 4 人聚集。酒店方面指，他們一向規定房間入住人數最多為 3 人，因此措施對他們未有太大影響。

Staycation 生意受打擊，但對餐飲似乎影響不大。灣景國際表示，新冠肺炎疫情下酒店自助餐受本地客歡迎。目前自助餐餐廳改為逢星期五、六及日開業，但餐廳整個 11 月經常爆滿。至於聖誕檔期，酒店透露現時已收到少量自助餐預訂，預計下星期應該會收到更多預訂，並看好今年聖誕市道。

限聚令收緊仍敢開酒樓？東主：街坊生意加推優惠賺知名度見下頁

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo﹕灣景國際、Booking.com

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】由開甜品店到食品工場 網店店主：疫情下最重要轉身快！
2020/11/16
【疫市營商】由開甜品店到食品工場 網店店主：疫情下最重要轉身快！
【疫市營商】疫情肆虐香港授權IP設計無法突破？本地茶飲店合作創環保商機
2020/11/18
【疫市營商】疫情肆虐香港授權IP設計無法突破？本地茶飲店合作創環保商機
商業營銷 疫情 酒店 限聚令 餐飲 自助餐

下一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
貿發局T-box助港企 把握電子商貿機遇 推動品牌升級
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣